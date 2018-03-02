《神州縱橫－凌昆》美國不斷升級對華貿易戰

《神州縱橫》近期貿易戰戰雲密布，美國頻頻出招阻攔外貨入口，中國亦多涉入其中利益受

損，但更為嚴重者是在針對貨物的壁壘措施，還出台了針對企業進入市場的封殺行為，且情況不

斷惡化，中國理應以牙還牙硬碰以保合法權益。



＊對中國入口設障封殺企業＊



美國最新一輪壁壘措施涉及洗衣機及太陽板等，正在準備出台的則涉及鋼材鋁材產品。進行

２３０調查後商務部已作出報告建議採取保護措施，並已交由特朗普拍板，相信很快便會有結果

。這一輪保護措施均將影響中國，但中國卻非最大受害者；洗衣機打擊韓國尤甚，大陽板則主要

打擊馬來西亞在鋼鋁材方面中國也是次要打擊對象，中國並非美國鋁材入口的最主要來源之一，

鋼材輸美更只佔美國入口的３％。美國此類限入措施對本國的損害也不少，例如鋼材生產只佔美

國製造業產值２％，但保護措施卻將令大批的下游企業受損。何況連番出招已引起受損國不滿，

歐盟及韓國等均明言會採取反制或投訴行動。在設置入口壁壘外，美國還針對外國企業進行打壓

，當中不少是衝著中國企業而來的，在信息行業情況尤甚；當局已連番出手阻擋華為及阿里巴巴

等進入美國市場，無論併購企業或合作營銷等活動均受損。這種封殺行動比限制產品入口更為惡

劣，影響更大受損面更廣，且更是專門針對中國更「辣」的招數。



＊向第三方施壓遏華＊



除上述的入口壁壘及封殺企業外，美國還祭出「新門羅主義」招式，力拒中國進入被其視為

後院的市場。國務卿便訓示拉美國家不要過分依賴中國發展經濟以免債務過重，和讓中國影響決

策。美國又力阻澳洲採用華為的通訊設備。這是一種開拓第三方戰場的行為，完全違反自由貿易

原則但卻是美國常用手法。例如過去便曾要求日本不買澳洲牛肉，在ＴＰＰ談判時則要求越南不

買中國紡織品，目的都是把相關市場留給美國貨。有時美國的行為未必利己卻專門損人，如曾要

求哈薩克勿建管道向華輸油。當然這些指令別國的做法每多失敗甚或引起反感，利益當前誰願為

美國放棄與中國合作？干預別國決策也自會引致不滿。

隨著美國啟動針對中俄的新冷戰，保護主義政策便不單是為執行特朗普的「美國優先」策略

以保經濟利益，還成了維護美國「一哥」地位的地緣政策遏華手段，故在力度及範圍上均將加大

。對此中國唯一辦法是全力抗爭以牙還牙，在這方面中國一直起了過分軟弱的錯誤，以為息事寧

人便可拖過去。現時已到了徹底檢討對美經貿政策之時，有智庫人士指出中國應制訂及公布報復

清單，確是有識之言。《資深評論員 凌昆》

