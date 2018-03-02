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即市新聞

02/03/2018 13:00

《神州縱橫－凌昆》美國不斷升級對華貿易戰

　　《神州縱橫》近期貿易戰戰雲密布，美國頻頻出招阻攔外貨入口，中國亦多涉入其中利益受
損，但更為嚴重者是在針對貨物的壁壘措施，還出台了針對企業進入市場的封殺行為，且情況不
斷惡化，中國理應以牙還牙硬碰以保合法權益。

＊對中國入口設障封殺企業＊

　　美國最新一輪壁壘措施涉及洗衣機及太陽板等，正在準備出台的則涉及鋼材鋁材產品。進行
２３０調查後商務部已作出報告建議採取保護措施，並已交由特朗普拍板，相信很快便會有結果
。這一輪保護措施均將影響中國，但中國卻非最大受害者；洗衣機打擊韓國尤甚，大陽板則主要
打擊馬來西亞在鋼鋁材方面中國也是次要打擊對象，中國並非美國鋁材入口的最主要來源之一，
鋼材輸美更只佔美國入口的３％。美國此類限入措施對本國的損害也不少，例如鋼材生產只佔美
國製造業產值２％，但保護措施卻將令大批的下游企業受損。何況連番出招已引起受損國不滿，
歐盟及韓國等均明言會採取反制或投訴行動。在設置入口壁壘外，美國還針對外國企業進行打壓
，當中不少是衝著中國企業而來的，在信息行業情況尤甚；當局已連番出手阻擋華為及阿里巴巴
等進入美國市場，無論併購企業或合作營銷等活動均受損。這種封殺行動比限制產品入口更為惡
劣，影響更大受損面更廣，且更是專門針對中國更「辣」的招數。

＊向第三方施壓遏華＊

　　除上述的入口壁壘及封殺企業外，美國還祭出「新門羅主義」招式，力拒中國進入被其視為
後院的市場。國務卿便訓示拉美國家不要過分依賴中國發展經濟以免債務過重，和讓中國影響決
策。美國又力阻澳洲採用華為的通訊設備。這是一種開拓第三方戰場的行為，完全違反自由貿易
原則但卻是美國常用手法。例如過去便曾要求日本不買澳洲牛肉，在ＴＰＰ談判時則要求越南不
買中國紡織品，目的都是把相關市場留給美國貨。有時美國的行為未必利己卻專門損人，如曾要
求哈薩克勿建管道向華輸油。當然這些指令別國的做法每多失敗甚或引起反感，利益當前誰願為
美國放棄與中國合作？干預別國決策也自會引致不滿。
　　隨著美國啟動針對中俄的新冷戰，保護主義政策便不單是為執行特朗普的「美國優先」策略
以保經濟利益，還成了維護美國「一哥」地位的地緣政策遏華手段，故在力度及範圍上均將加大
。對此中國唯一辦法是全力抗爭以牙還牙，在這方面中國一直起了過分軟弱的錯誤，以為息事寧
人便可拖過去。現時已到了徹底檢討對美經貿政策之時，有智庫人士指出中國應制訂及公布報復
清單，確是有識之言。《資深評論員　凌昆》

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