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即市新聞

02/03/2018 09:05

《師傅教路－黃瑋傑》中外運（５９８）合併外運發展，股價望５元

　　《師傅教路》中外運（００５９８）宣布與外運發展（滬：６００２７０）（集團擁有６０
﹒９５％權益的子公司）訂立合併協議。受到有關消息刺激，其股價昨日（１日）最高見到４﹒
８４元，收報４﹒５９元，升幅達５﹒５％。
　　根據合併協議，中外運與外運發展同意進行合併。中外運將按每股對價股份初步發行價
５﹒３２元人民幣，發行１３﹒７１億股Ａ股作為對價股份，以按初始換股比率交換３﹒５３億
股外運發展股份，對價股份將於上海證券交易所上市，而外運發展股份將從上海證券交易所終止
上市及註銷外運發展。外運發展的資產、負債、業務、合同、資質、人員以及所有其他權利及義
務將由中外運承繼及承接。

＊合併成綜合物流服務供應商＊

　　外運發展的主營業務為提供空運代理服務、電商物流服務及其他專業物流服務。２０１５年
度（１２月結）及２０１６年度營業總收入分別為４３﹒５２億元（人民幣﹒下同）和
４９﹒４９億元；除稅及非經常性損益後溢利分別為８﹒９９億元和７﹒３４億元。去年首三季
度營業收入已達到４２﹒３５億元，除稅及非經常性損益後溢利為６﹒９９億元。
　　中外運主要業務包括貨運代理、專業物流、倉儲和碼頭服務及如汽車運輸、船舶承運及快遞
服務等其他服務，其盈利能力不及外運發展，２０１５年度及２０１６年度營業收入分別為
４５５﹒２８億元及４６７﹒８４億元，股東應佔溢利分別為１４﹒９３億元和１６﹒２９億元

　　建議合併事項可通過將中外運在合同物流、海運、供應鏈管理業務方面的優勢，與外運發展
在空運、電子商貿物流及專業物流領域的優勢相結合，從而提升集團作為全球領先的綜合物流服
務供應商的地位。

＊Ａ股上市帶來更多融資選項＊

　　通過全面整合雙方的客戶群、物流網絡及資源，將有助於理順集團業務模式及推動現有經營
實體及業務條線之間的協作及營運效率。建議合併事項將消除中外運司與外運發展的潛在業務競
爭，因第三方物流發展已顯示出融合趨勢，傳統物流的劃分方式（特別是貨代業務方面）將限制
集團向客戶提供最佳物流解決方案的能力。同時，實行合併建議及Ａ股上市將為中外運帶來更多
的融資選項，使集團可以接觸到更多的投資者，為未來增長提供動力，股價有望上試４﹒９５港
元至５港元。《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

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