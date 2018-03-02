《ＥＴＦ未來－陳慧雅》撈底要有耐性，待喘定後吸納中資股ＥＴＦ

《ＥＴＦ未來》美國的加息步伐及保護主義持續為環球市場帶來震盪。農曆假期過後，恆指

一度嘗試收復２月初約一半跌幅、並於過去兩周呈上落待變格局。惟在周四（１日）晚上，特朗

普宣布或向入口鋼鋁徵收重關稅，恆指周五（２日）隨即失守上落區底部３０７３９點，並連續

三日收於５０天線（約３１１０４點）之下，確認調整走勢。整體市場波幅擴大代表短期更多炒

上落機會，但同時代表隔日出現裂口的機會增加（因市場波動性主要源自美國），故此現階段盡

量減少參與具收回風險的投資產品。技術上，港股剛開始步入短期下降通道，順勢做淡可考慮待

恆指反彈至下降軌頂部（３０７００點）或以上開倉做淡，短期目標於２９５００點。

部分持倉較少的投資者，調整不失為一個吸納強勢股的時機，然而大市未跌定，撈底要有耐

性並分注吸納。農曆假期後，恆指由２月低位計最高彈約９﹒１％，期內中資龍頭股如騰訊

（００７００）、建行（００９３９）、平保（０２３１８）最大反彈幅度分別為１５％、

１３﹒４％及１３﹒３％，反映相關中資龍頭股仍為市場吸納的首選。

上期本欄提及的ＭＳＣＩ中國指數，至１月底數據，騰訊及阿里巴巴兩隻股份佔相關指數比

重已逾３成，其次中資金融Ｈ股比重亦見２２﹒８％。隨內地經濟增長模式過往倚靠國有企業的

基建項目，現今已轉為由內需以及私企帶動，料內銀股可受惠。其二，至周五，內銀Ｈ股較Ａ股

呈的折讓幅度介乎１８％至逾３０％不等。隨北水參與港股的程度與日俱增，料Ｈ股有炒折讓概

念。在ＭＳＣＩ中國指數包括上述提及的強勢中資股，投資者可待股市喘定後吸納相關ＥＴＦ。

《未來資產投資策略師 陳慧雅》

