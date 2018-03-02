《精心傑作－溫傑》豐盛機電（０３３１）新收購，盈利能力將提升

《精心傑作》港股本周再現調整，指數雖然於本周初成功回補前期下跌裂口３１７１２點，

惟很快調頭回落。憂慮美國加息步伐加快仍為跌市主因，聯儲局新任主席鮑威爾周二（２７日）

在聽證會發言，立場偏「鷹」，美股應聲下跌，中港股市亦未能倖免。內地反彈趨勢受阻，上證

指數跌穿３３００點。

本周友邦保險（０１２９９）、港交所（００３８８）等重要藍籌股公布業績，其中友邦數

據表現靚麗，港交所則大致符合市場預期，惟對指數帶來支持力度有限。至於其他版塊則未有太

突出表現，藍籌股普遍跟隨大市回落。隨著農曆年假期氣氛逐漸消退，大市本周成交呈現溫和增

加，本周前四交易日日均成交超過１２００億元。



＊兩會召開有利港股氣氛＊



恆指周三（２８日）跌穿短期５０日移動平均線所處附近支持位３１７００點，周四（１日

）暫未能成功完全收復，反映目前市況仍稍偏弱。另一方面，內地「兩會」（中國全國政協十三

屆一次會議、中國十三屆全國人大一次會議）將分別於３月３日、３月５日召開，料期間內地股

市可望平穩發展，亦有利本港股市氣氛。料恆指３００００點及２９１２９成為未來兩周較重要

的支持位置，只要本輪調整底部高於２９１２９點，形態走勢上暫時無須太悲觀。再往後則需視

乎騰訊控股（００７００）及內銀股業績表現。



＊留意豐盛機電＊



個股方面，豐盛機電（００３３１）主力提供機電工程及環境工程服務，當中機電工程（電

氣及機械）繼續為集團營業額的主要來源，佔總收益９８﹒１％。若以地區劃分，來自香港、中

國及澳門的收益分別佔７５％、１４％及１１％。



集團剛於２月２７日公布業績，截至去年底的６個月，收益１７﹒６億元，較２０１６同期

的１７﹒７億元微跌０﹒３％，主要由於香港及中國內地的多項機電工程項目大致上於去年同期

完成，導致所貢獻收益減少。期內股權持有人應佔溢利為８，６８０萬元，較去年同期的

８２３０萬元，增加４５０萬元或５﹒５％，反映業績繼續平穩增長。



另一方面，集團於２月２７日發出公告，建議向母公司收購Ｎｅｗ Ｃｈｉｎａ

Ｓｔｅａｍ Ｌａｕｎｄｒｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ集團及Ｗａｉｈｏｎｇ Ｃｌｅａｎｉｎｇ

Ｌｉｍｉｔｅｄ集團（兩者主要從事提供設施服務，包括清潔及洗衣服務）。根據獨立業務估值

師的業務估值，目標集團的公平值介乎５﹒７８至６﹒４４億元，而是次收購價則為５﹒０２億

，反映作價吸引。根據資料，目標公司截至去年６月的全年盈利達５１００萬，收購後將大幅增

加豐盛機電的盈利水平。



誠如集團董事所言：建議收購對集團而言是一項良好的投資，可利用其手頭現金從事可長期

增加經常性溢利的業務，並可使得本公司每股盈利增加。董事亦認為經擴大集團將繼續保持健康

的財務狀況，並為未來的擴張及收購作好準備。



基於集團維持穩健的流動資金狀況，於２０１７年１２月３１日，集團並無銀行借貸及未償

還借貸，因此其資產負債比率維持於零。利用閒置資金增持優質項目，可望提升未來的盈利能力

，並為股東提供更高回報。事實上，盈利上升，配合集團傾向維持派息率不低於３０％，預示未

來利息有望進一步增加。



建議於２﹒５元水平以下買入作中線持有，目標以收息為主，止蝕為２﹒２５元。

《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》



＊筆者並無持有上述股份

