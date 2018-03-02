《經濟通通訊社２日專訊》市場消息透露，小米或於下月在港申請上市，於下月「同股不股
權」新例生效後立即入表，最快於６月至７月期間上市，為首批在港上市的同股不同權企業。
消息指，小米已委聘高盛、摩根士丹利及中信証券為保薦人，安排上市事宜，初步料集資額
約７８０億元，其後或擴大承銷團隊。
消息又指，在公布同股不同權諮詢前，港交所（００３８８）已游說小米來港上市，擔心若
首輪上市企業名氣或實力不足，影響市場信心，故冀小米能成為首批上市的同股不同權企業。
（ｂｎ）
02/03/2018 09:05
【新股上市】傳小米下月申請港上市，或成首批同股不同權企業
《經濟通通訊社２日專訊》市場消息透露，小米或於下月在港申請上市，於下月「同股不股
權」新例生效後立即入表，最快於６月至７月期間上市，為首批在港上市的同股不同權企業。
消息指，小米已委聘高盛、摩根士丹利及中信証券為保薦人，安排上市事宜，初步料集資額
約７８０億元，其後或擴大承銷團隊。
消息又指，在公布同股不同權諮詢前，港交所（００３８８）已游說小米來港上市，擔心若
首輪上市企業名氣或實力不足，影響市場信心，故冀小米能成為首批上市的同股不同權企業。
（ｂｎ）
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