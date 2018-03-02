《經濟通通訊社２日專訊》台灣連鎖飲料品牌「天仁茗茶」之本港特許經營商賓仕國際
（０１７０５）昨日（１日）第四日孖展，錄得１９﹒４億元認購，即超購１９３倍。
該股將於下周二（６日）正午截止招股，全球發售約１億股，其中１０％即１０００萬股在
港發售，９０％為國際配售，招股價介乎０﹒８０元至１元。按每手４０００股計算，入場費
４０４０﹒３１元，預期３月１４日於聯交所掛牌。（ｂｎ）
02/03/2018 09:05
【ＩＰＯ反應】消息指，賓仕（０１７０５）孖展暫超購１９３倍
《經濟通通訊社２日專訊》台灣連鎖飲料品牌「天仁茗茶」之本港特許經營商賓仕國際
（０１７０５）昨日（１日）第四日孖展，錄得１９﹒４億元認購，即超購１９３倍。
該股將於下周二（６日）正午截止招股，全球發售約１億股，其中１０％即１０００萬股在
港發售，９０％為國際配售，招股價介乎０﹒８０元至１元。按每手４０００股計算，入場費
４０４０﹒３１元，預期３月１４日於聯交所掛牌。（ｂｎ）
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