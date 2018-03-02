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即市新聞

02/03/2018 19:12

《日入而息》港匯曾弱至２００５年底位，憂貿易戰港股挫４６０點

　　《今天重點》﹡港匯跌穿７﹒８３，創２００５年優化聯匯制度後新低
　　　　　　　　﹡全國政協十三屆一次會議３日開幕，１５日上午閉幕
　　　　　　　　﹡劉怡翔稱貿易單邊主義非良好趨勢，美國加息方向已無懸念；一個月諮詢期
　　　　　　　　　適合，現有框架已保障公司架構

　　《即日市況》﹡建行藍籌包尾，港股收３０５８３點挫４６０點，成交逾１２６０億

　　《深滬股市》﹡美國徵關稅或掀貿易戰，滬指收跌０﹒６％鋼鐵股領跌

　　《美元匯價》﹡美匯續跟美股背馳，倘爆貿易戰美元或再向下；歐元最新報１﹒２３１３╱
１４，日圓最新報１０５﹒３８╱４２

　　《公司業績》﹡長和（００００１）、長江基建（０１０３８）、長實集團（０１１１３）
　　　　　　　　　及電能實業（００００６）罕有於本月同日齊齊發業績

　　《公司資訊》﹡中國新高教（０２００１）收費有上調空間，中西東北部具增長潛力
　　　　　　　　﹡內蒙古能建（０１６４９）料和林發電廠資本承擔３﹒３３億元人民幣
　　　　　　　　﹡域高（０１６２１）超購逾４６倍，一手中籤率３５％
　　　　　　　　﹡元力控股（０１９３３）客戶為國企全國覆蓋面廣，不憂慮客源集中
　　　　　　　　﹡陽光油砂（０２０１２）擬折讓近４％發股還債５００萬元
　　　　　　　　﹡遠東發展（０００３５）１１億元中標新加坡物業作住宅發展
　　　　　　　　﹡新意網（０１６８６）任景信辭任行政總裁
　　　　　　　　﹡景瑞（０１８６２）２月合約簽約銷售額跌４５﹒７％至３﹒７億元人民幣
　　　　　　　　﹡英皇（００１６３）維港峰全沽套現４８億元，新成交價２億元創新高
　　　　　　　　﹡遠東發展（０００３５）附屬投得新加坡荷蘭路物業，擬發展高端住宅項目

　　《國企紅籌》﹡金茂（００８１７）擬發行１２﹒５億元人民幣優先擔保債券
　　　　　　　　﹡中興通訊（００７６３）聯手白俄電訊商部署全球首個５Ｇ－ｒｅａｄｙ網
　　　　　　　　　絡
　　　　　　　　﹡神華（０１０８８）與國電電力合資發電公司，出資４２﹒５億元人民幣
　　　　　　　　﹡上海實業（００３６３）王偉退任董事長，由沈曉初接任

　　《神州民企》﹡泛亞環保（００５５６）斥１﹒２億元購女士護理產品業務
　　　　　　　　﹡國美零售（００４９３）去年不計非經營性因素，淨利潤將錄增長
　　　　　　　　﹡泰豐床品（００８７３）行政總裁鄒生忠因個人健康理由辭任
　　　　　　　　﹡景瑞（０１８６２）２﹒８億元人民幣購北京商業大廈
　　　　　　　　﹡世茂房地產（００８１３）２月合約銷售額升升３６％至７１億元人民幣

　　《中國要聞》﹡２月深圳新房成交價十七連降，成交量處近十年低位
　　　　　　　　﹡多地出台調控樓市措施，昆明部分地區新樓限售３年
　　　　　　　　﹡社科院表示京滬等一線城市房價短期仍將延續當前跌勢
　　　　　　　　﹡中銀監表示今年大案要案會堅持頂格處罰
　　　　　　　　﹡騰訊及人民網等成立視頻合營，拓展直播和短視頻領域
　　　　　　　　﹡招商ＭＳＣＩ中國Ａ股國際通指數基金獲批在即
　　　　　　　　﹡中國鋼鐵工業協會表示美國關稅是愚蠢的貿易保護措施
　　　　　　　　﹡商務部表示嚴重關切美貿易報告，應避免經貿問題政治化
　　　　　　　　﹡報道指資管新規或近期發布，打擊違規剛性兌付行為
　　　　　　　　﹡上海保險業完成國內首個再保險區塊鏈技術應用實驗
　　　　　　　　﹡上海商務委表示藉自由港破解離岸貿易和轉口貿易瓶頸
　　　　　　　　﹡華交會推出促進「一帶一路」貿易發展三年計劃
　　　　　　　　﹡人行９００億逆回購利率持平，兩日回籠累計３００億
　　　　　　　　﹡海航回應拖欠中航油３０億：款項持續按計劃正常支付；海航控股表示推進
　　　　　　　　　重大資產重組，股票繼續停牌
　　　　　　　　﹡中行等四大行於雄安開分行獲批，授信政策等方面獲資源傾斜
　　　　　　　　﹡中銀監表示重點防控金融風險，房地產風險仍處高發期
　　　　　　　　﹡習近平稱堅定實施軍民融合發展戰略
　　　　　　　　﹡安安國際表示逾億美元上海華信（香港）應收帳款已到期
　　　　　　　　﹡工信部表示適時發放５Ｇ系統頻率使用許可
　　　　　　　　﹡中證監發布養老目標證券投資基金指引；促進高新企業發展，對價值投資給
　　　　　　　　　予交叉監管；將發布區域性股權市場信息報送指引；中證監回應是否對獐子
　　　　　　　　　島進行調查；大連證監局已立案；發布「一帶一路」債券試點通知
　　　　　　　　﹡中銀監表示銀行業不良貸款反彈壓力大，正修訂資管新規；打好防範化解金
　　　　　　　　　融風險攻堅戰，遏制房產泡沫
　　　　　　　　﹡樂視網表示融創中國暫無接手賈躍亭所持股票計劃

　　《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒８％，報１０６９８﹒１７點

　　《其他消息》﹡本港２月份住宅樓宇買賣合約按月升４％；本港１月零售業銷貨價值升
　　　　　　　　　４﹒１％，連升１１個月
　　　　　　　　﹡張華峰稱恆指應納「同股不同權」股份，並容許該等股份「染藍」
　　　　　　　　﹡美聯測量表示山頂文輝道超豪地皮矚目，料估值６６億元
　　　　　　　　﹡普縉表示新年度賣地計劃，初步估值高達２６００億元
　　　　　　　　﹡港置表示啟德成市區供應重鎮，首季住宅地創２５季新低
　　　　　　　　﹡羅兵咸永道表示中國企業高管對今年全球經濟增長的信心大增
　　　　　　　　﹡經絡按揭新推全期Ｈ＋１﹒２５％拆息按揭計劃
　　　　　　　　﹡許仕仁和郭炳江被撤除勳銜及撤銷作為太平紳士的委任
　　　　　　　　﹡深股通賣盤超買盤流出１﹒２億；滬股通賣盤超買盤流出８億元
　　　　　　　　﹡香港測量師學會對政府公開投標金額歡迎，能增透明度
　　　　　　　　﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒４３％至１７０﹒８５點；中原港島樓價指數按周升
　　　　　　　　　０﹒８３％，其他三區錄微跌
　　　　　　　　﹡梁鳳儀獲委任為證監會副行政總裁
　　　　　　　　﹡２月匯豐銀行於現樓及樓花市場蟬聯冠軍寶座
　　　　　　　　﹡零售管理協會料２月零售業總銷貨價值或有雙位數升幅
　　　　　　　　﹡代理指３月首周末預約睇樓量按周升近２０％

　　《兩會在即》﹡全國政協十三屆一次會議３日開幕，１５日上午閉幕
　　　　　　　　﹡全國政協「委員通道」明日開放至１５日上午閉幕會
　　　　　　　　﹡朱李月華稱中環中心收購等待完成，冀與劉士余等會面
　　　　　　　　﹡中財辦楊偉民稱金融監管體制改革兩會後會有結果
　　　　　　　　﹡李書福兩會提案：推甲醇汽車市場化，淨化網約車發展
　　　　　　　　﹡肖鋼稱資本市場將有進一步舉措支持新興經濟
　　　　　　　　﹡哈電董事長斯澤夫稱暫未考慮與中國一重重組
　　　　　　　　﹡姜洋稱上市公司資管、信託類股東應該重點監管；滬港通、深港通也會採用
　　　　　　　　　看穿式監管方式
　　　　　　　　﹡王國慶稱舉行三場「委員通道」集體採訪，為史上首次；政協委員要提高思
　　　　　　　　　想共識，履職盡責有新作為；今年將大力發展實體經濟及堅決防範各種風險
　　　　　　　　　；脫貧攻堅出現審計問題屬正常；家長應打消「不能輸在起跑線上」心態；
　　　　　　　　　十九大新思想及新觀點需在政協章程中體現；批評國企重組形成新壟斷不準
　　　　　　　　　確；部分外國勢力營造新版「中國威脅論」

　　《預算迴響》﹡民主黨要求陳茂波確保每人最少享６０００元紓困措施
　　　　　　　　﹡邱騰華稱全球對今年經濟展望正面，但香港並非無隱憂
　　　　　　　　﹡新民黨建議向無交稅、無物業、無交差餉市民派３０００元
　　　　　　　　﹡楊偉雄期望４年後創科開支可增至４５０億元
（ｚｚ）

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