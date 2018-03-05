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即市新聞

05/03/2018 08:03

《日出而作》社民黨入閣默克爾勢連任，意國或懸峙國會，港匯續跌

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２４５３８．０６　跌　　　７０．９２點╱０．２９％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２６９１．２５　升　　　１３．５８點╱０．５１％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７２５７．８７　升　　　７７．３１點╱１．０８％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７０６９．９０　跌　　１０５．７４點╱１．４７％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１９１３．７１　跌　　２７７．２３點╱２．２７％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５１３６．５８　跌　　１２５．９８點╱２．３９％
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０５．６０，歐元兌美元１．２３３６
　
　　《最新資訊》﹡世貿及國基會罕見地警告美國進口關稅或引發貿易戰
　　　　　　　　﹡特朗普貿易顧問表示推新機制容許企業對新關稅申請豁免
　　　　　　　　﹡ＭＡＬＩＢＵ首日收逾７００票，短期加推
　　　　　　　　﹡恆地（０００１２）１﹒２億元，購大坑舊樓９伙
　　　　　　　　﹡政府擬斥３０億元，推「樓宇更新２﹒０」
　　　　　　　　﹡萬科（０２２０２）屯門掃管笏盤，擬年中推售
　　　　　　　　﹡林鄭表示願晤各黨加快工程撥款
　　　　　　　　﹡自願供款叫停，半自由行恐受累
　　　　　　　　﹡憂貿易戰開打美股上周受壓，美債收益率反彈
　　　　　　　　﹡日央行稱若通脹達標或收緊政策，圓匯升至逾兩年新高
　　　　　　　　﹡英倫銀行稱虛擬貨幣已有泡沫跡象，呼籲加強監管
　　　　　　　　﹡藥明生物（０２２６９）料全年純利增加最多８０％
　　　　　　　　﹡依波路（０１８５６）警告預期去年度淨虧損，毛利及毛利率下降
　　　　　　　　﹡鼎石（００８０４）料去年溢利受８６０萬元撥備不利影響
　　　　　　　　﹡民調顯示中右翼聯盟料獲最多眾議院席位，或現懸峙議會
　　　　　　　　﹡中電（００００２）估計新協議，相當去年港盈利減２成　
　　　　　　　　﹡友邦（０１２９９）認為內地獨資營運，無懼中外資競爭
　　　　　　　　﹡旭輝（００８８４）２月合同銷售按月減３２﹒５％，按年升２４％
　　　　　　　　﹡林建岳坦言港拓深度遊，１８區變１８景點
　　　　　　　　﹡保德（００３７２）折讓１３﹒４％配股，淨籌１﹒３４億拓商品貿易
　　　　　　　　﹡城建設計（０１５９９）公眾持股量未合最低規定要求
　　　　　　　　﹡新焦點（００３６０）斥６﹒６億人幣購內蒙古汽車４Ｓ經銷店

　　《國企紅籌》﹡瑞信續唱好瑞聲（０２０１８）、舜宇（０２３８２），麥格理續望中石油
　　　　　　　　　（００８５７）６元
　　　　　　　　﹡貿易戰陰霾港股挫，北水回落買騰訊（００７００）招行（０３９６８）沽
　　　　　　　　　建行（００９３９）中行（０３９８８）
　　　　　　　　﹡先豐服務（００５００）向中信（００２６７）、中國太平（００９６６）
　　　　　　　　　及滕榮松折讓３５％配股，集資逾８億

　　《中國要聞》﹡今年ＧＤＰ目標增６﹒５％左右，ＣＰＩ目標３％左右
　　　　　　　　﹡今年再減鋼鐵產能３０００萬噸，煤炭產能１﹒５億噸
　　　　　　　　﹡全國人大今日開幕２０日閉幕，１１日憲法修正案揭盅
　　　　　　　　﹡全國政協３日開幕，俞正聲稱要推動愛國愛港力量壯大
　　　　　　　　﹡政府工作報告提出今年出台實施粵港澳大灣區發展規劃
　　　　　　　　﹡政府工作報告顯示全年為企業和個人減稅８０００多億元
　　　　　　　　﹡政府工作報告顯示保持Ｍ２合理增長，提高股權融資比重
　　　　　　　　﹡政府工作報告顯示保持人幣匯率合理均衡水平上基本穩定
　　　　　　　　﹡政府工作報告顯示移動網絡流量資費年內至少降低３０％
　　　　　　　　﹡政府工作報告顯示設國家融資擔保基金，助創新企業上市
　　　　　　　　﹡政府工作報告顯示新能源汽車購置稅優惠政策再延長三年
　　　　　　　　﹡政府報告顯示今年調低赤字率至２﹒６％
　　　　　　　　﹡政府報告提出實施鄉村振興戰略，發展「互聯網＋農業」
　　　　　　　　﹡馬化騰表示騰訊（００７００）互聯網醫療優勢是用戶普及；建議建設數字
　　　　　　　　　中國，鼓勵大灣區「產業共建」
　　　　　　　　﹡張業遂表示中方不想與美方打貿易戰；正加快起草完善房地產稅草案；取消
　　　　　　　　　國家主席任期規定有利集中統一領導；憲法要不斷適應新形勢才具持久生命
　　　　　　　　　力；冀美朝兩國能盡早啟動對話

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