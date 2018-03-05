《牛熊志選－陳其志》業績後表現偏強，留意友邦牛６４１５５

《牛熊志選》恆指過去一周回補下跌裂口受阻回落，高位曾見３１７９８點，周五（２日）

則回落至３０５００點附近，高低位波幅擴大至１３００點，策略上以候低部署反彈為主。恆指

牛熊證資金流方面，過去一周恆指牛證錄得約７７１０萬元資金淨流入，反觀熊證則錄得約

４３５０萬元資金淨流出套現，反映較多資金部署好倉。街貨分布方面，截至上周四（１日），

恆指牛證倉位主要集中在收回價３０１００點至３０５００點之間，過夜街貨相當於約２８９０

張期指合約，而恆指熊證的街貨則較為分散，當中收回價３１３００點至３１４００點之間累積

較多，相當約４６０張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升。恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅上升２個波幅點至２１﹒２％，國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升１﹒７個波

幅點至２５﹒６％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐的引伸波幅下跌１﹒１個波幅點至

１７﹒５％；港交所的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至３２﹒７％；騰訊的引伸波幅上升１﹒７

個波幅點至３５﹒６％；中移動的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至１８﹒０％；平保的引伸波幅

上升１﹒１個波幅點至３４﹒９％；國壽的引伸波幅下跌０﹒１個波幅點至２５﹒７％；建行的

引伸波幅上升１﹒８個波幅點至３２％；工行的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至３１﹒２％；中

石油的引伸波幅下跌０﹒４個波幅點至２９﹒４％；中海油的引伸波幅下跌０﹒６個波幅點至

３０％；Ａ中的引伸波幅下跌０﹒３個波幅點至２４﹒７％。

個股方面，友邦（０１２９９）股價在業績後表現略為轉強，吸引資金留意相關認購證及牛

證。認購證方面，較多資金留意行使價６６至７５元之間的中期價外條款，實際槓桿約１０倍左

右；而牛證方面，則以收回價５６至５９元之間的較活躍，收回距離８％至１２％，槓桿約７倍

至１１倍。技術上，友邦股價近日跟隨大市回吐，回補上升裂口至６４元附近漸見支持，短線應

可看高一線，或可挑戰６５至６７元附近的密集阻力區。如看好友邦，可留意長期價外牛證

６４１５５，收回價５９元，今年１２月初到期，槓桿約９倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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