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05/03/2018 08:45

《牛熊志選－陳其志》業績後表現偏強，留意友邦牛６４１５５

　　《牛熊志選》恆指過去一周回補下跌裂口受阻回落，高位曾見３１７９８點，周五（２日）
則回落至３０５００點附近，高低位波幅擴大至１３００點，策略上以候低部署反彈為主。恆指
牛熊證資金流方面，過去一周恆指牛證錄得約７７１０萬元資金淨流入，反觀熊證則錄得約
４３５０萬元資金淨流出套現，反映較多資金部署好倉。街貨分布方面，截至上周四（１日），
恆指牛證倉位主要集中在收回價３０１００點至３０５００點之間，過夜街貨相當於約２８９０
張期指合約，而恆指熊證的街貨則較為分散，當中收回價３１３００點至３１４００點之間累積
較多，相當約４６０張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升。恆生指數３個月場外期權的
引伸波幅上升２個波幅點至２１﹒２％，國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升１﹒７個波
幅點至２５﹒６％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐的引伸波幅下跌１﹒１個波幅點至
１７﹒５％；港交所的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至３２﹒７％；騰訊的引伸波幅上升１﹒７
個波幅點至３５﹒６％；中移動的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至１８﹒０％；平保的引伸波幅
上升１﹒１個波幅點至３４﹒９％；國壽的引伸波幅下跌０﹒１個波幅點至２５﹒７％；建行的
引伸波幅上升１﹒８個波幅點至３２％；工行的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至３１﹒２％；中
石油的引伸波幅下跌０﹒４個波幅點至２９﹒４％；中海油的引伸波幅下跌０﹒６個波幅點至
３０％；Ａ中的引伸波幅下跌０﹒３個波幅點至２４﹒７％。
　　個股方面，友邦（０１２９９）股價在業績後表現略為轉強，吸引資金留意相關認購證及牛
證。認購證方面，較多資金留意行使價６６至７５元之間的中期價外條款，實際槓桿約１０倍左
右；而牛證方面，則以收回價５６至５９元之間的較活躍，收回距離８％至１２％，槓桿約７倍
至１１倍。技術上，友邦股價近日跟隨大市回吐，回補上升裂口至６４元附近漸見支持，短線應
可看高一線，或可挑戰６５至６７元附近的密集阻力區。如看好友邦，可留意長期價外牛證
６４１５５，收回價５９元，今年１２月初到期，槓桿約９倍。
《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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