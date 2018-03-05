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即市新聞

05/03/2018 08:50

《一周攻略－周進略》踏入三月份，外圍追加息，港股波動市

　　《一周攻略》經過今年１月的大升和２月的大跌，投資者在第一季的最後一個月，可能變得
無所適從，究竟是繼續押注在可能不容錯過的大升市，抑或之前一跌只是大跌市剛開始，大家開
始變得不敢斷言，哪個才是最有可能的方向，這一點有別於年初之時，９９％的市場參與者，就
算多不敢相信眼前的升市，都不願意與大升市為敵，逆市而行。相反，寧願短期跟風走一段，待
至大市逆轉時，才反手押注相反方向也不遲，似乎是職業選手和普通散戶都有的共同想法。
　　無論如何，踏入３月份，港股的開局不算好。來自外圍方面，美國聯儲局新主席的發言，加
上此時各種經濟數據所顯示，投資者不得不提防正持續加速的貨幣政策正常化，由量寬的退市和
縮表，到加息的提速而行，包括加息次數增加，以及加息幅度可能擴大等等。不論是哪一部分，
都預示了資產價格的大幅波動，非止於２月初的一次拆倉，而是持續而來，尤其是加息若有所謂
追加，美國如是，歐洲或英國等亦如是，把之前央行遲遲不肯加上去的，都快速追回來，則債市
大拋售只是遲早的事。屆時，起碼有一陣子的混亂來自拆倉，資金最終相信是回歸股市，但短期
連股市都有系統性風險，卻是相當有趣的異象。
　
＊避險工具最不避險，減持國債房託公用＊
　
　　站在這一時點，投資者何去何從？既不能再有之前的避險想法，因為最避險的債市或定息工
具，包括防守性的房託或公用，在加息提速之下，其實最不避險，至於真的把錢押進股市，卻又
不敢全無戒心的進行，因為當中的大波動，不是人人都有足夠大的風險胃納，可以真的承受。
　　如此一來，比較穩妥的方法，似乎是漸進式的加倉或減倉，對付大盤的波動，可以有如減輕
絕對數量的持倉以及槓桿，亦可以較為靈活的進出，但比較不利的，除了交易次數頻密帶來的交
易使費成本增加，更大程度上是個別買賣的勝算，隨著次數增加而下降，把平均回報率拉低。對
於一般投資者而言，可能不太在意，但對於專業的操盤手，包括基金經理等，卻是不爭之事實。
　
＊先顧及自身風險管理，待別人出錯佔優＊
　
　　果如是，投資者要先確定自己的定位，究竟有沒有必要跟隨上述職業選手的打法，因為就算
是他們，也沒有必勝把握在風高浪急的大波動行情中連番取勝，只能被逼隨波逐流，而一般人可
能較好的，其實是先照顧好風險管理，然後行有餘力，才嘗試在別人出錯之時，嘗試佔一點優勢
和便宜。
　　說來簡單，執行起來卻不容易，因為港股大盤，去年至今，漲升不少，而當中領漲的，只不
過是個別少數重磅股，例如騰訊（００７００）╱吉利（００１７５）╱平保（０２３１８）等
，投資者不沾手，基本上與大升市無緣，押注於此，恐又生怕升勢已盡，高位接貨，火棒勢難免
。相反，嘗試低位才博反彈，又或者買落後股的，一直都未有等到其他人的賞識，又是浪費時間
。如此一來，一動不如一靜，知易行難，除非是買中少數幾支真的大升股。
　
＊北水主導投資方向，只能被動後發先至＊
　
　　說起來，真正關鍵是，資產配置當然看全球的風吹草動，但選股而言，卻由中資的口味和胃
口主導，互聯互通之下，北水的方向和力度，成為全部股民的焦點所在，已是非常清楚的指標。
　　正因如此，只是在大方向減持債券和相關的防守股，然後依著可見的北水主流方向押注，相
信應是除笨有精的做法，只要大家接受，不可能先於北水的動作，只能在見到動作後，才後發先
至，並且要在勢頭改變一段日子後，才能明顯知道，故此，加減倉位的力度和分寸，最重點是避
險槓桿的受控，唯其如此，才有希望在大風大浪中生存下來，而成為２０１８年的贏家。
《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）

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