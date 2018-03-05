《套期保值－蕭猷華》爆發貿易戰的機會有多大？

《套期保值》現貨金上周五（２日）上升，今早（５日）亞洲交易時段在１３２５美元徘徊

。特朗普宣布向鋼材徵收２５％和鋁材１０％的入口關稅，觸發各國政府強烈反彈，歐盟、加拿

大等國聲稱採取報復措施，市場恐觸發貿易戰，拖累上周全球股市急跌，資金流入黃金避險。

特朗普周六（３日）在Ｔｗｉｔｔｅｒ表示，美國每年從貿易中損失８０００多億美元，是

非常愚蠢的行為，他指歡迎貿易戰來臨，並聲稱美國將會取得勝利，亦指出歐洲若採取報復行動

，美國將會對歐洲入口汽車徵收關稅。不過，中國外交部發言人指中美貿易團將會盡快為貿易磨

擦展開對話。



＊回看２００２年＊



先回看美國上一次爆發嚴重貿易戰是２００２年，當時美國總統小布殊實施對歐洲、亞洲和

南美洲入口的鋼材徵收８－３０％進口關稅，聲稱為了保護被外國進口的廉價鋼材衝擊美國的鋼

材業務。其後歐盟向世貿組織投訴，加上各國社會的譴責。其間全球金融市場出現劇烈震盪，

Ｓ＆Ｐ在措拖實行的一年期間，大幅下挫３０％、美元下挫和債息急升。

２００３年１１月ＷＴＯ指美國關稅措施違反貿易原則，並開出２０億美元巨額罰單，之後

，小布殊在１２月３日取消鋼鐵進口關稅。



＊金價短期見１３４２美元＊



筆者認為今次爆發貿易戰可能性仍低，這是筆者的個人猜測，當然貿易戰會否爆發仍未知道

；不過，假若貿易戰真的發生，必定會推升全球通脹，經濟增長下滑，失業率飆升，甚至出現惡

性通脹，股市肯定下跌，利好黃金。所以，特朗普在計算全盤利害關係之下，會以較溫和方式處

理？還是不理各國反對，繼續一意孤行？無論如何，投資者應要有兩手準備，短期市場避險情緒

將高企，心理因素影響下，股市仍反覆，資金流入避險資產，料金價短期見１３４２美元。

《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

