《經濟通通訊社５日專訊》域高國際控股（０１６２１）首掛開市報０﹒４３５元較招股價
０﹒３５元高出２４﹒２９％，成交約３７９８萬股，涉資１６６２萬元。若不計手續費，每手
賺６８０元。（ｇｖ）
05/03/2018 09:22
《新股掛牌》域高首掛開０﹒４３５元，高招股價逾２４％
《經濟通通訊社５日專訊》域高國際控股（０１６２１）首掛開市報０﹒４３５元較招股價
０﹒３５元高出２４﹒２９％，成交約３７９８萬股，涉資１６６２萬元。若不計手續費，每手
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