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即市新聞

05/03/2018 09:05

《專家之言－葉尚志》中短期回整弱勢有深化加劇機會

　　《專家之言》３月２日，港股大盤縮量反彈了一天後，又再延續反覆回整的行情，恆指下跌
４６０多點，未能重越１０日、２０日和５０日線的交匯聚焦點３１１００水平，要提防中短期
弱勢有逐步深化確立的機會。美聯儲本月下旬宣布進一步加息是大概率，在加息陰影籠罩下，加
上美國保護主義抬頭，中美貿易糾紛磨擦有升溫可能，都是影響市場氣氛的消息因素。現階段，
在利率持續趨升、但經濟復甦增長仍好的投資新環境下，市場正處於重新適應的過程中，各路資
金進行調倉流竄時，將會對股市構成反覆波動的原素。目前，估計港股仍處於反覆波動的狀態，
恆指主要波幅範圍在２９１２９至３１７９９，而中短期走勢則有繼續回整的傾向。而在現時市
場反覆波動的過程中，將會是篩選後續股票名單的時間點。
　　恆指出現大幅低開後窄幅震動的狀態，日內波幅不足２００點，未有跌穿周四的盤中低點３
０４５４，但中短期反覆回整走勢未能改觀，估計仍有向下尋找支持的傾向。恆指收盤報３０５
８３點，下跌４６１點或１﹒４８％，國指收盤報１２２０４點，下跌２２５點或１﹒８１％。
另外，港股主板成交金額回升至１２６０億多元，恆指服務公司調整各指數成分股生效，是刺激
成交量增加的原因，而沽空金額有１５２﹒９億元，沽空比例１２﹒１３％。至於升跌股數比例
是４６６：１１９５，日內漲幅超過１０％的股票有１４隻，而日內跌幅超過１０％的股票有７
隻。

＊股市將逐步恢復穩定性，港股資金流相對充裕＊

　　市場避險意識上升，資金回流債市，帶動美國１０年國債收益率回落至２﹒８厘水平，但是
美聯儲在本月下旬宣布進一步加息，依然是大概率的事情。全球利率持續趨升，是不爭的事實，
並且已引起了市場的重視關注，但是只要經濟復甦增長保持良好，能夠抵銷利率上升所帶來的壓
力，股市在反覆波動過後、在完成回整行情後，相信將可逐步恢復穩定性。
　　目前，一些弱勢地區主要股市仍在下跌尋底，其中，德國ＤＡＸ指數已跌穿了去年底收盤價
１２９１７，並且進一步跌穿了２月份低位１２００３、再創年內新低。港股算是強勢股市的品
種，是少數仍能站於去年底收盤價以上的股市，恆指和國指去年底的收盤價，分別報在２９９１
９和１１７０９。而港股的相對強勢，主要是建基在資金流相對充裕的因素上。

＊港股通流量降錄淨流出，港匯弱勢有加劇傾向＊

　　目前，港股通的流量是下降了，沒有年初時來得那麼壯旺，近日來也錄得有不常見的淨流出
。另一方面，在港美息差擴闊下，港匯弱勢有加劇傾向，最新報１美元兌７﹒８３１０港元，是
２００５年金管局優化聯匯制度以來的最低水平。而美元近期亦伸展了反彈，美元指數回升至９
０以上，如果進一步升穿９１關口，弱勢美元將出現改變，要提防對新興市場以及港股的資金流
向，構成負面影響。《第一上海首席策略師　葉尚志》

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