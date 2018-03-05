《盤後部署》港股低位未見有承接，後市欠樂觀料試２９１２９

《經濟通通訊社５日專訊》隨著美國總統特朗普上周四（１日）宣布對進口鋼鋁材徵收關稅

，市場憂慮歐盟及加拿大會因此作出反擊，令全球貿易戰一觸即發，加上市場對聯儲局未來加息

預期增強，美股繼續陷入不穩，道指跌７０點，報２４５３８；標指及納指則分別上升１３點及

７７點，報２６９１及７２５７。

港股今早跟隨外圍偏軟，窄幅低開５９點，惟之後倒升，惟升幅僅最多擴至９６點後便戛然

止步，其後重磅股中移動（００９４１）率先遇沽壓，早段大部分時間均跌逾２％。Ａ股收市後

，中移動跌幅更擴至逾３％兼創超過三年半新低，中聯通（００７６２）亦急挫超過半成，港股

旋即再次失守三萬關，最多急挫７３１點，低見２９８５２，最終全日瀉６９７點，報

２９８８６，失守１００天線（２９９９５）。主板成交１１８４﹒７億元，比上日減少６％。

國指挫２１２點或１﹒７４％，報１１９９１點。滬指則升２點或０﹒０７％，報

３２５６點。



＊意政局不穩歐元有下滑空間，美匯指數有反彈機會＊



外圍本周仍有多項重大事件，歐洲方面，歐洲央行會於本周三（７日）公布第四季度國內生

產總值（ＧＤＰ），預期按季及按年分別增長０﹒６％及２﹒７％，兩者均與前值相若。歐央行

亦將於本周四（８日）舉行議息會議，有傳將會討論微調溝通立場，但市場預期在是次會議上，

不會有重大的政策調整。但同時有消息指出，歐洲央行可能會在必要時增加買債。另外，意大利

大選大致完成一半點票，暫顯示反歐元及反移民的五星運動及北方聯盟領先，懸峙議會幾乎已成

定局，料對歐元產生貶值壓力，變相帶動美元升值。

美國方面，本周亦會出台一系列重要經濟數據，聯儲局經濟褐皮書將於本周三出爐，從中可

以探討聯儲局對未來經濟的看法及展望。本周五（９日）將公布２月份非農新增職位、失業率及

工資數據。雖市場預測該三項數據大致與前值相若，但若本周三公布的有「小非農」之稱的

ＡＤＰ私人新增職位理想，料會進一步加深市場對２月非農數據造好的預期，因此成為美股其中

一個波動因素。



＊加息預期升溫高息股吸引力降，重磅股只宜候低吸＊



中國全國「兩會」進行中，在維穩的大前提下，Ａ股走勢無太大變化。港股近日則主要受外

圍因素所主導下而反覆波動，繼上周港股跌６８３點或逾２％後，今日跌勢未止，與以往跌勢不

同的是，港股於低位未見有承接，反而跌幅更見擴大，於收市前約一小時更失守三萬關，反映投

資者對後市表現仍缺乏信心，不排除港股會進一步下試至二月初低位２９１２９水平。

另一方面，隨著市場同時預期聯儲局會加快加息步伐，以高息為主的公用股、房託基金及本

地地產股的吸引力持續下降，未能展現其防守力。策略上，目前重磅股成為資金主要沽貨對象，

加上早前一月強勁的升勢已消化了部分業績憧憬的因素，相信出現大幅反彈機會不大，只宜候低

吸納。（ｔｔ）

