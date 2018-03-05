《經濟通通訊社５日專訊》南韓總統府青瓦台宣布，將派遣高級安全官員率領的特使團於今
日開始對北韓進行為期兩日的訪問。與此同時，美國總統特朗普亦暗示準備與北韓談判。
北韓則表示不乞求與美國談判，並譴責美韓將要舉行的聯合軍演，同時警告稱若美韓進行聯
合軍演，將對美國採取應對措施。
青瓦台在聲明中稱，特使團共１０人，包括青瓦台國家安保室長鄭義溶及國家情報院院長徐
薰等，強調今次訪問是為了緩和朝鮮半島緊張局勢，同時亦可能安排北韓與美國之間的對話。
（ｍｎ）
05/03/2018 09:32
【朝鮮危機】南韓今日派特使團訪北韓，特朗普暗示準備與平壤談判
《經濟通通訊社５日專訊》南韓總統府青瓦台宣布，將派遣高級安全官員率領的特使團於今
日開始對北韓進行為期兩日的訪問。與此同時，美國總統特朗普亦暗示準備與北韓談判。
北韓則表示不乞求與美國談判，並譴責美韓將要舉行的聯合軍演，同時警告稱若美韓進行聯
合軍演，將對美國採取應對措施。
青瓦台在聲明中稱，特使團共１０人，包括青瓦台國家安保室長鄭義溶及國家情報院院長徐
薰等，強調今次訪問是為了緩和朝鮮半島緊張局勢，同時亦可能安排北韓與美國之間的對話。
（ｍｎ）
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