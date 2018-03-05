【油市博奕】國際能源署：未來５年美國石油產量料將大幅增加

《經濟通通訊社５日專訊》國際能源署（ＩＥＡ）表示，未來５年美國頁岩油產量料將飆升

，因鉆油活動在近３年頹勢後迅速回升。

ＩＥＡ稱，為消除全球石油過剩，油組（ＯＰＥＣ）與俄羅斯等產油國進行減產，令其他產

油國的產量增加，預計今年在６４０萬桶的日產量增幅中，頁岩油將佔到逾一半。

ＩＥＡ估計，到２０２３年非油組日產量預計會上升５２０萬桶至６３３０萬桶，而美國原

油產量將增長２７０萬桶至１２１０萬桶。（ｍｎ）

