《台股攻略－馮偉明》台股失守季線、１０７００點大關及半年線

《台股攻略》隨著全球爆發貿易戰的憂慮升溫，美股道瓊斯指數重挫，波及全球股市。台股

收市失守季線、１０７００點大關和半年線，收報１０６４２﹒９點，下跌５５﹒２７點，跌幅

０﹒５２％，成交值為新台幣１１１９﹒８２億元。

主要電子權值股跌多於升，台積電收報新台幣２４１﹒５元，升０﹒６３％；鴻海終場收在

新台幣８７元，跌０﹒９１％；股王大立光收在新台幣３７００元，跌４﹒３９％。日月光跌

０﹒８７％；聯發科亦跌２﹒４８％。金控股相對弱勢，國泰金跌１﹒３％，富邦金則跌

１﹒３８％，中信金跌０﹒６９％。顯卡及被動元件則是資金避風港，其中顯卡股王撼訊在接近

收盤前相當強勢，一度亮燈漲停，不過尾盤快速拉回平盤，其他顯卡股亦抗跌，映泰拉出第二根

漲停，技嘉、精英、承啟、華擎也均收紅。

台股未來能否回升要視乎美國貿易戰負面消息會否進一步發酵，大市沽壓較重，投資者宜觀

望為主。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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