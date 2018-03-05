《窩輪豪情－梁業豪》應假設（ｂ）浪反彈已經完結

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線表現最強者為公用事業、工業與消費品製造業

。此外，超短線投機價最高的相關正股為豐盛控股（００６０７）、華潤啤酒（００２９１）與

舜宇光學（０２３８２），短線投機價值最高者則為豐盛控股、電能實業（００００６）與華潤

啤酒。

近期恆指期權引伸波幅跌至極度偏低的水平，從恆指波幅指數於上周四（１日）跌至偏低

１２﹒４６８％的水平反映出來。不過，翌日收市時，偏低幅度急跌回９﹒４２１％，代表港股

的短期反彈浪，即（ｂ）浪很大機會已經完結。建議大家可假設（ｃ）浪下跌過程已經展開，直

至現時的反彈浪頂被升越為止。須注意的，為（ｃ）浪底於「之字形」調整浪中當然會低於

（ａ）浪底，但若整個短期調整浪屬於「之字型」，（ｃ）浪底將多低於（ａ）浪底。

恆生指數ＩＢＳＩ現報４５﹒０１６，國企指數ＩＢＳＩ則報４６﹒１３８，顯示藍籌股以

主動沽盤較為積極，國企股亦以主動沽盤較為積極。整體大市方面，現以藍籌股的主動沽盤覆蓋

範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以國企股的表現較差，整體大市則仍處短期調整浪中，下

跌動力較大。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

