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即市新聞

05/03/2018 09:30

《談國論企－黎偉成》中國對特朗普挑起貿易戰不可手軟

　　《談國論企》中國和歐盟、加拿大等國家和組織一樣，無疑對美國於２０１８年３月５日正
式實施的進口鋼鐵、鋁材徵收額外關稅，齊作即時強烈的回應，更重要者為需要對特朗普的政治
、經貿「單邊主義」作風和行徑作好深入和充分的評估和預計，並認真、嚴肅、切實地部署一旦
「對話」與「談判」不成功之時，個別甚至聯合起來絕不手軟對特朗普的惡策、惡法狠狠還擊，
維護世界應有的多邊、多元的合作關係和利益。
　
＊聯合各國及國際組織抗拒特朗普單邊主義惡勢＊
　
　　需要強烈指出者，為特朗普是於３月１日簽署而又於４日後便瞬即執行的行政命令，單方面
對美國進口的鋼鐵及鋁材產品分額外徵收２５％及１０％關稅，大有迅雷之概，實際並非即興之
舉，而是此人長期霸道乏理、自私自利、唯我獨尊的單向思維與行徑的其中具體表現，特別是在
上台後一直堅持的所謂「美國優先」政策，先是（甲）採取降內、徵外的稅率，和頻頻約見大集
團、大企業首腦，直接施之以高壓，力求美資公司在環球各地的投資、生產盡量搬回美國，是之
為利己和損人之行；和（乙）退出、重新談判多個已達成甚至正在落實執行的國際政、經合作協
議、條約和組織，強調要單對單，不要多邊、多元，使國際社會出現一輪又一輪的混亂、爭議。
　　（丙）此番更是經過簡簡單單和短短淺淺的調查，由美國眾議院共和黨羽匆匆提出建議，再
匆匆由特朗普簽署行政命令，不僅（１）沒有考慮過各國、國際社會和組織的應有、合理、合法
利益和回應，更只是（２）單向地聚焦於美國的鋼鐵、鋁材行業，卻未有推而廣之地考慮到美國
當地主要使用鋼鐵等建築、汽車、機械及設備生產、能源等行業的利益。
　　我所得的論點，是特朗普是獨斷獨行和單方利己之人，故其政、經政策即使是不成熟甚至膚
淺，也會陸陸續續、源源不絕推出相關的措施，由是中國宜從短線以至中長期。
　　對外而言，最重要的當然是（一）要迅速、及時研究和制定有頗大可能爆發的國際貿易戰的
應變政策與策略，特別是要從多個國際層面應對，包括（Ｉ）聯同歐、日以至加拿大等多國，對
特朗普單方面挑起的由鋼鐵、鋁材以至日後會不斷湧現的經貿保護主義政策，做法可以是（ｉ）
按照各國對美國不同的經貿聯繫和往來特點，對進口的美國產品進行嚴格的調查，各自作出反特
朗普極端的「邊主義」惡策的回擊，以及（ｉｉ）在有共同點的事項上，對特朗普的惡性作聯合
制裁。
　　更需要（ＩＩ）充分依靠和發揮國際組織的力量，作為應對特朗普的各種各樣政治、經濟「
單邊主義」政策的另一個重要策略。世界貿易組織（ＷＴＯ）總幹事阿澤維多不僅表示從各方回
應可見事態有升級的風險，並強調貿易戰不符合任何一方利益，世貿組織會密切注意局勢，間接
駁斥特朗普之狂言「貿易戰是好事」和「可以輕易打勝仗」（Ｔｒａｄｅ　Ｗａｒｓ　Ａｒｅ
Ｇｏｏｄ　Ａｎｄ　Ｅａｓｙ　ｔｏ　Ｗｉｎ），可見特朗普之窮凶極惡「單邊主義」引來之廣
泛反感和還擊。
　
＊強化供給側內需加大吸引外資力穩經濟發展＊
　
　　（二）從短期以至中長期制定應對特朗普已形成的「單邊主義」的經貿、金融政策，可以考
慮的做法有（Ａ）加大開放市場的力度，特別是對境外資本和企業的准入，使包括美資在內的各
類本的公司企業在華有更廣泛的投資空間，和爭取更大、更好的實際業務發展、經營回報，和（
Ｂ）逐步有序降低境內、外的公司利得稅率，鼓勵投資。
　　（三）進一步強化以供給側為主的強力推動內需的政策。中央經濟工作會議於２０１７年
１２月２０日發表的會議議決指出要圍繞推動高質量發展做好的８項重點工作，最首要之深化供
給側結構性改革時，要求：（１）要發揮更大作用，（２）強化實體濟吸引力和競爭力，（３）
優化存量資源配置，（４）強化創新驅動，（５）發揮好有消費的基礎性作用，（６）促進有投
資特別是民間投資合理增長，和具體的工作的三個「轉變」有：「中國速度向中國質量轉變」、
「中國速度向中國質量轉變」、「製造大國向製造強國轉變」，並要使「深化市場要素市場化配
置改革」，此使內需成為經濟主導，加上強化對外貿易、服務等環節的配合，讓國民經濟更為堅
實和豐滿地發展及成長，可以強有力的抵抗外來的頑劣壓力。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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