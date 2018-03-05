《外匯達仁－盧楚仁》港元正邁向７﹒８５弱方保證

《外匯達仁》在美元弱勢下，港元比美元更弱，上周更跌至７﹒８３２２新低，為聯繫匯率

實施後的紀錄低位，估計很大機會挑戰７﹒８５弱方保證的，大家要有心理準備。



今次港元跌穿７﹒８３主要受以下原因導致：

１﹒市場預期美國三月加息，導致港美息差拉闊，在息差優勢下，導致吸引多了套息交易活動，

即是買美元沽港元的盤增加，令港元受壓。

２﹒上星期隔夜港元同業拆息（Ｈｉｂｏｒ）在０﹒４２６１的低位徘徊，反映香港銀行體系資

金流動性依然相當充裕而暫無加息壓力。

３﹒港股受外圍拖累而受壓，令部分外資沽股套現，繼而把套現的港元兌換成自己國家的貨幣，

令港元沽盤增加而受壓。



最重要的，是港美息差進一步拉闊的話，會誘使交易員做更多套息交易來賺取息差，令港元

持續受壓而最終有機會見７﹒８５水平，再加上在貿易戰的陰影下，港股亦有機會短期繼續受壓

。情況發展下去，金管局有機會像去年重施故技，再發行票據以收緊香港銀根逼拆息夾上，以收

窄息差來減低套息交易的吸引性，但香港銀行體系仍水浸所以銀行加息壓力不大。



＊大鱷乘機狙擊港元？＊



亦有朋友問，會否引來大鱷有機可乘借勢狙擊港元？這機會是有但不大，若大鱷狙擊港元，

無非也是想造空港股和期指圖利，但也不用過度憂慮，以現時香港以致金管局的實力來說，是不

容易受到衝擊的。但不排除恆生指數因貿易戰和港元邁向弱方保證而短期在２９０００－

３１８００點上落。

２月初，美股無緣無故突然大跌，當時大家都摸不著頭腦，現在真相應該大白，這就是美式

春江鴨已早知特朗普會發動貿易戰。所以，估計最近股市下跌已反映了貿易戰所帶來的負面因素

。若屬實的話，可能出現反高潮令股市即將見底回升。

《ｉＢＥＳＴ ＦＩＮＡＮＣＥ高級副總裁 盧楚仁》

