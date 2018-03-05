《異動股》中移動（９４１）挫近２％創兩年低，暫連跌六日七連陰

《經濟通通訊社５日專訊》中國移動（００９４１）現價下跌１﹒８６％，報７１﹒２５元

，盤中低見７１﹒１５元，創逾兩年新低；成交約８７１萬股，涉資６﹒２８億元。中移動暫連

挫六日兼七連陰，以現價計，累跌４﹒９％。另外，以現價計，中移動今年以來累挫１０﹒１％

現時，恆生指數報３０１９６，下跌３８７點或下跌１﹒２７％，主板成交４０７﹒５５億

元。上證綜合指數報３２４３，下跌１１點或下跌０﹒３５％，成交７２３﹒４２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本地電訊股：

電訊盈科（００００８） ４﹒５２元 上升０﹒６７％

和記電訊（００２１５） ２﹒８０元 下跌０﹒３６％

數碼通 （００３１５） ８﹒３４元 下跌１﹒３０％

香港寬頻（０１３１０） ９﹒１１元 上升１﹒２２％

電訊數碼（０６０３３） ２﹒９８元 下跌０﹒３３％

香港電訊（０６８２３） ９﹒９７元 下跌０﹒３０％



中資電訊股：

中國電信（００７２８） ３﹒３７元 下跌１﹒４６％

中國聯通（００７６２） ９﹒８２元 下跌１﹒３１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｔｔ）

