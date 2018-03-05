  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/03/2018 10:40

《異動股》中移動（９４１）挫近２％創兩年低，暫連跌六日七連陰

　　《經濟通通訊社５日專訊》中國移動（００９４１）現價下跌１﹒８６％，報７１﹒２５元
，盤中低見７１﹒１５元，創逾兩年新低；成交約８７１萬股，涉資６﹒２８億元。中移動暫連
挫六日兼七連陰，以現價計，累跌４﹒９％。另外，以現價計，中移動今年以來累挫１０﹒１％
　　現時，恆生指數報３０１９６，下跌３８７點或下跌１﹒２７％，主板成交４０７﹒５５億
元。上證綜合指數報３２４３，下跌１１點或下跌０﹒３５％，成交７２３﹒４２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　本地電訊股：
　　電訊盈科（００００８）　　　４﹒５２元　　　上升０﹒６７％
　　和記電訊（００２１５）　　　２﹒８０元　　　下跌０﹒３６％
　　數碼通　（００３１５）　　　８﹒３４元　　　下跌１﹒３０％
　　香港寬頻（０１３１０）　　　９﹒１１元　　　上升１﹒２２％
　　電訊數碼（０６０３３）　　　２﹒９８元　　　下跌０﹒３３％
　　香港電訊（０６８２３）　　　９﹒９７元　　　下跌０﹒３０％

　　中資電訊股：
　　中國電信（００７２８）　　　３﹒３７元　　　下跌１﹒４６％
　　中國聯通（００７６２）　　　９﹒８２元　　　下跌１﹒３１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道05/03/2018
【兩會直擊】小米雷軍：不回應上市問題 同股不同權利網企港上市
香港政情05/03/2018
建測規園「一對一」 謝偉銓重返議會機會高
中國故事05/03/2018
【兩會花絮】47歲小馬哥不滿被法國小伙叫「叔叔」？
香港政情05/03/2018
謝偉銓造勢大會邀前對手撐場 司馬文拍片護郊野公園
生財有道05/03/2018
【兩會直擊】政府報告：堅持房子不是用來炒的定位 保持人幣匯率合理均衡水平上基本穩定
興證快訊05/03/2018
同股不同權
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 17
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 3
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
健康解「迷」
【腰背痛的警示】驚嚇！原來和強直性脊椎炎、癌症有關？ 3
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
小薯茶水間 NEW
【10大啜核金句】7月再開棟篤笑！黃子華論盡打工仔心聲 6
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【心靈篇】給狗年犯太歲的人：一切都是最好的安排 1
星座命理
【我要瘦下來】最易減肥的3個星座，有你嗎？ 4
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
食多些還是食少些？4個關於蛋白質謬誤 2
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】9個「地球上86.7%的人」都不知道的冷知識 3
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
巴菲特的智慧
我家私房菜 ． 韋太
【葷素組合】素鴨燜五花腩 3
走肉廚房 ． Cathy Lee
【清好腸胃，迎接新一年】碎蒡肉粟米粥 6
我要退休 ． 羅國森、曾智華
「估市」何其艱難？！
政是有心 ． 余君雋
全民派錢好，撥錢規劃未來更好 5 新文章
形象UP！ ． 藍婷
有時穿紅衣反而是「失禮」 4
論盡中港台 ． 岑逸飛
「損富補貧」的理財之道 4
容我細說 ． 容海恩
為何要將電競納入體育項目？ 6
美女中醫 ． 譚莉英
【中醫治流感】春天流感高峰期，薄荷梨粥防疫清熱 4
What's On
【咖啡豆的誕生】咖啡迷不可不知！Arabica與Robusta的傳奇咖啡故事 2
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 207
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 3
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
第一桶金 ． 方元
睇盤捉套路避開大戶股 調整不逞強候低吸藍籌 1
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
玄來更精彩 ． 黃美雲
【狗年風水攻略】東南財來 正北有災
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
有種生活 NEW
【情迷獅頭】為紮獅輟學、拆床！中佬高呼「不做最年輕紮作師」 5
玩樂好去處
【萌犬迎新年】精選4大室內年宵！入手「至抵價」年貨美食攻略 2
花生味辦公室 ． 玄米米
政府工你以為好好做？公平政策搞到你返工心驚驚！ 4
星座命理
【玄來咁簡單！】增加財富有妙法
樓市點評 ． 汪敦敬
後美國時代的財富轉移 7
健康解「迷」
【齊抗流感】港大教授袁國勇授「健康保本法」 2
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
形象UP！ ． 藍婷
【職場拜年要知禮！】10大拜年「職場禮儀」 2
鬆一鬆 ． 通通
【一生受用】10個實用的生活小技巧！ 2
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊