《午市前瞻》港股反覆調整，料２９１００點方見支持

《經濟通通訊社５日專訊》美國總統特朗普上周威脅對進口鋼鋁徵收關稅，令投資者擔憂。

道指再收低７０點報２４５３８點。港匯走低兌美元穿７﹒８３，港股隨外圍港股低開５９點報

３０５２４，其後騰訊（００７００）倒跌，中移動（００９４１）下滑，多隻中資金資股走低

，曾一度拖低大市最多跌５３２點低見３００５１點，失守３０１００點關口，惟午收前跌幅收

窄。午收報３０２３８，跌３４４點或１﹒１３％，主板成交６５３﹒３４億元。

國指跌１０６點或０﹒８７％，報１２０９７點。滬指報３２４９，跌５點或０﹒１６％



＊中移動逾兩年新低，聯通跑輸一眾藍籌＊



藍籌股方面，港交所（００３８８）跌１﹒１９％，午報２８２﹒４元；騰訊倒跌

２﹒０７％，午報７１﹒１元；中移動半日跌２﹒０７％報７１﹒１元，暫盤中低見７０﹒９元

創逾兩年新低，暫連挫六日兼七連陰。中國聯通（００７６２）半日跌２﹒３１％，報９﹒７２

元，暫表現最差藍籌股。

瑞聲（０２０１８）獲瑞信唱好，續予「優於大市」評級，目標價維持２０５﹒９元不變，

半日跌１﹒２５％，報１４９﹒９元；舜宇（０２３８２）亦獲瑞信唱好，目標價１５５﹒５元

不變，半日揚２﹒４１％，報１３１﹒８元，暫表現最佳恆指股。

賭股走低，美高梅（０２２８２）日前獲野村籲買，並預料３月賭收最多升１８％，該股半

日跌２﹒５７％，午報２２﹒７５元；永利澳門（０１１２８）跌２﹒７９％，報２６﹒１元；

金沙中國（０１９２８）軟１﹒６３％，報４２﹒３元。

碧桂園（０２００７）擬分拆物業管理業務上市，半日稍跌０﹒１４％，報１３﹒９２元；

中海外（００６８８）獲星展唯高達調升目標價由２８﹒２８元至３４﹒３２元，並維持「買入

」評級，半日揚０﹒７２％，報２７﹒９５元。



＊四大內銀股偏軟，恆生除息急跌逾２％＊



四大內銀股偏軟，建行（００９３９）獲瑞信升目標至１０﹒２元，惟半日仍跌

１﹒８８％報７﹒８５元；農行（０１２８８）跌１﹒８５％，報４﹒２５元；工行

（０１３９８）跌１﹒５％，報６﹒５７元；中行（０３９８８）軟０﹒７１％，報４﹒１７元

。

恆生（０００１１）今日除息３﹒１元，半日跌２﹒２４％，午報１８７﹒５元；匯控

（００００５）回軟１﹒０４％，報７６﹒４元；中銀香港（０２３８８）跌０﹒６４％，報

３９﹒０５元。



＊葉尚志：入市不必過急，候重大沽壓時＊



第一上海證券首席策略師葉尚志對《經濟通通訊社》表示，環球股市調整壓力仍然很大，因

此港股短期仍然維持反覆調整之局。現時投資者憂慮國際間貿易戰升溫，而加息會加速，所以大

市偏淡為主。他認為，港股今日大跌，但投資者需要留意住港元弱勢情況有沒有加劇，他預計大

市整體氣氛比以往更謹慎，沽售壓力或會增大，港股短期料回落至２９１００點左右方見支持。

他建議投資者可以靜候入市機會，又認為暫時股市未必會彈得太急，建議投資者待大市出現

極重大沽壓時方可入市。（ｆｆ）

