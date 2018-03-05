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即市新聞

05/03/2018 12:45

《午市前瞻》港股反覆調整，料２９１００點方見支持

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國總統特朗普上周威脅對進口鋼鋁徵收關稅，令投資者擔憂。
道指再收低７０點報２４５３８點。港匯走低兌美元穿７﹒８３，港股隨外圍港股低開５９點報
３０５２４，其後騰訊（００７００）倒跌，中移動（００９４１）下滑，多隻中資金資股走低
，曾一度拖低大市最多跌５３２點低見３００５１點，失守３０１００點關口，惟午收前跌幅收
窄。午收報３０２３８，跌３４４點或１﹒１３％，主板成交６５３﹒３４億元。
　　國指跌１０６點或０﹒８７％，報１２０９７點。滬指報３２４９，跌５點或０﹒１６％

＊中移動逾兩年新低，聯通跑輸一眾藍籌＊

　　藍籌股方面，港交所（００３８８）跌１﹒１９％，午報２８２﹒４元；騰訊倒跌
２﹒０７％，午報７１﹒１元；中移動半日跌２﹒０７％報７１﹒１元，暫盤中低見７０﹒９元
創逾兩年新低，暫連挫六日兼七連陰。中國聯通（００７６２）半日跌２﹒３１％，報９﹒７２
元，暫表現最差藍籌股。
　　瑞聲（０２０１８）獲瑞信唱好，續予「優於大市」評級，目標價維持２０５﹒９元不變，
半日跌１﹒２５％，報１４９﹒９元；舜宇（０２３８２）亦獲瑞信唱好，目標價１５５﹒５元
不變，半日揚２﹒４１％，報１３１﹒８元，暫表現最佳恆指股。
　　賭股走低，美高梅（０２２８２）日前獲野村籲買，並預料３月賭收最多升１８％，該股半
日跌２﹒５７％，午報２２﹒７５元；永利澳門（０１１２８）跌２﹒７９％，報２６﹒１元；
金沙中國（０１９２８）軟１﹒６３％，報４２﹒３元。
　　碧桂園（０２００７）擬分拆物業管理業務上市，半日稍跌０﹒１４％，報１３﹒９２元；
中海外（００６８８）獲星展唯高達調升目標價由２８﹒２８元至３４﹒３２元，並維持「買入
」評級，半日揚０﹒７２％，報２７﹒９５元。

＊四大內銀股偏軟，恆生除息急跌逾２％＊

　　四大內銀股偏軟，建行（００９３９）獲瑞信升目標至１０﹒２元，惟半日仍跌
１﹒８８％報７﹒８５元；農行（０１２８８）跌１﹒８５％，報４﹒２５元；工行
（０１３９８）跌１﹒５％，報６﹒５７元；中行（０３９８８）軟０﹒７１％，報４﹒１７元

　　恆生（０００１１）今日除息３﹒１元，半日跌２﹒２４％，午報１８７﹒５元；匯控
（００００５）回軟１﹒０４％，報７６﹒４元；中銀香港（０２３８８）跌０﹒６４％，報
３９﹒０５元。

＊葉尚志：入市不必過急，候重大沽壓時＊

　　第一上海證券首席策略師葉尚志對《經濟通通訊社》表示，環球股市調整壓力仍然很大，因
此港股短期仍然維持反覆調整之局。現時投資者憂慮國際間貿易戰升溫，而加息會加速，所以大
市偏淡為主。他認為，港股今日大跌，但投資者需要留意住港元弱勢情況有沒有加劇，他預計大
市整體氣氛比以往更謹慎，沽售壓力或會增大，港股短期料回落至２９１００點左右方見支持。
　　他建議投資者可以靜候入市機會，又認為暫時股市未必會彈得太急，建議投資者待大市出現
極重大沽壓時方可入市。（ｆｆ）

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