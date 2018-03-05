【本港樓市】會德豐：ＭＡＬＩＢＵ暫錄逾四千登記，將加推單位

《經濟通通訊社５日專訊》會德豐（０００２０）地產常務董事黃光耀於記者會表示，將軍

澳日出康城ＶＡ期項目「ＭＡＬＩＢＵ」首批３２０個單位，平均呎價１４３４７元，睇樓人士

創新高，而截至今日下午兩時，登記數字逾４０００個，相信未來數天仍會增加，並超越去年將

軍澳「Ｍｏｎｔｅｒｅｙ」８０００個登記數字。



＊加推單位有８－１０％調價空間＊



他又指，集團首批單位較同區單位存在折讓，料加推單位售價將有８％至１０％的調整空間

。估計將加推１６０個單位，預料最快本周末首次推售。

他續指，留意到今次登記「ＭＡＬＩＢＵ」人士，約５％為外籍人士，包括內地人，部分人

已於將軍澳區或日出康城居住，並認為「ＭＡＬＩＢＵ」首批吸引，希望由租轉買。

會德豐地產助理總經理（業務拓展）楊偉銘表示，４０００個登記當中，港島區及新界區的

登記人士各佔２０％，而４０００人當中，超過５５％人有興趣選購兩房單位，約３０％人有興

趣選購三房單位，約１５％人有興趣選購一房單位，而年齡層方面，７０％人士介乎２５至４５

歲，他相信，首置客有機會達到５０％。他相信有意購買兩個或以單位的客人，大部分是作長線

投資用途。

另外，中原按揭經紀公司董事總經理王美鳳表示，為「ＭＡＬＩＢＵ」買家推出新按揭計劃

，首年特低定息１﹒６８％，第二年可選定息２﹒１５％，定息期後全期低至Ｈ＋１﹒３％，並

設有封頂息率Ｐ－３﹒１％，客戶亦可享定按計劃的新高回贈水平，高達貸款額１﹒７５％，計

劃亦設有存款掛勾的高存息戶口。（ｊｎ）

