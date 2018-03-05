《美元走勢－羅明立》市場憂爆貿易戰，美元連跌兩日

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０５﹒６８ １０５﹒４１ １０５﹒５６

歐元╱美元 １﹒２３３７ １﹒２２８６ １﹒２３１９

英鎊╱美元 １﹒３８０７ １﹒３７８０ １﹒３７９０

美元╱瑞郎 ０﹒９３７６ ０﹒９３５４ ０﹒９３６３

美元╱港元 ７﹒８３３１ ７﹒８２９３ ７﹒８３２１

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《美元走勢》美國總統特朗普計劃向鋼材及鋁徵收２５％的關稅，令市場對爆發貿易戰的憂

慮推升，美元匯價連續兩個交易日下跌，美匯指數上周五（２日）收報９０，而今早（５日）則

輕微低開。

貿易戰的陰影揮之不去，美股也受影響，但其實美國經濟的情況不錯，上周公布的２月密歇

根大學消費者信心指數終值為９９﹒７，較預期的９９﹒５高，證明市場的信心正在上升。市場

正在消化關稅的消息，只要他國沒有行動，事件對市場的影響會逐漸減少，美指有機會在

８９﹒５之上找到支持。



＊油價成功守在６０美元以上＊



雖然美元匯價下跌，但上周五油價並未有上升，美國原油上周五在每桶６１﹒２５美元平收

，成功守在６０美元之上。原油現時繼續受到美國供應增加的預期所影響。目前ＲＳＩ在４６水

平，沒有明顯的向上或向下動力，難有明顯的走勢。即時的阻力與支持分別在６２美元及６０美

元，視乎油價向那個方向發展，將決定原油的短期走勢。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０５﹒７０ １０４﹒７０ １０６﹒２０

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 賣出澳元 ０﹒７７５０ ０﹒７６５０ ０﹒７８００

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

