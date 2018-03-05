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05/03/2018 10:05

【本港經濟】香港２月ＰＭＩ升至４年新高

　　《經濟通通訊社５日專訊》香港營商環境進一步改善，日經╱Ｍａｒｋｉｔ的數據顯示，經
季節調整後，２月採購經理指數（ＰＭＩ）升至４年新高，由１月的５１﹒１升至５１﹒７。
　　同時，產出及新訂單有動力，擴張率為２０１４年２月以來最高。內地市場對香港產品和服
務的需求起支持作用，有關的出口增速為４年以來最快。
　　ＩＨＳ　Ｍａｒｋｉｔ經濟師Ｂｅｒｎａｒｄ　Ａｗ表示，今年開局的正向走勢順延至２月
份，有望打造香港私營企業４年來的最佳季度成績；但競爭加劇，成本急升，卻損害了企業對未
來前景的信心。（ｃｌ）

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