【本港經濟】香港２月ＰＭＩ升至４年新高

《經濟通通訊社５日專訊》香港營商環境進一步改善，日經╱Ｍａｒｋｉｔ的數據顯示，經

季節調整後，２月採購經理指數（ＰＭＩ）升至４年新高，由１月的５１﹒１升至５１﹒７。

同時，產出及新訂單有動力，擴張率為２０１４年２月以來最高。內地市場對香港產品和服

務的需求起支持作用，有關的出口增速為４年以來最快。

ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ經濟師Ｂｅｒｎａｒｄ Ａｗ表示，今年開局的正向走勢順延至２月

份，有望打造香港私營企業４年來的最佳季度成績；但競爭加劇，成本急升，卻損害了企業對未

來前景的信心。（ｃｌ）

