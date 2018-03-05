九龍倉置業全年純利升７４％至１７２億元，派息０﹒９５元

《經濟通通訊社５日專訊》九龍倉置業（０１９９７）公布截至１２月底全年業績，純利

１７２﹒１８億元，升７４％，每股基本盈利仙５﹒６７元，派息每股０﹒９５元。

期內，收入升２４﹒０５％至２０９﹒０４億元，全年盈利升７５﹒７％至１７８﹒９３億

元。（ｋｙ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

