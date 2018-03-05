《再戰明天》聯儲局金融監管副主席夸爾斯演講，澳洲公布官方利率

《經濟通通訊社５日專訊》明早，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗出席活動，澳洲公布官方

指標利率。



＊聯儲局金融監管副主席夸爾斯發表演講＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：１５ａｍ，美國聯儲局金融監管副主席夸爾斯在

國際銀行家協會年會上就「外資銀行監管」發表演講。１１：３０ａｍ，澳洲央行政策會議。

９：３０ａｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗在劍橋能源周活動前參加問答環節。

明午４：００ｐｍ，瑞典議會金融委員會舉行貨幣政策公開聽證會，央行總裁英韋斯和副總

裁沃爾森出席。



＊澳洲公布官方指標利率＊



在數據方面，明晨５：００ａｍ，南韓公布２月外匯儲備。明早７：００ａｍ，南韓公布２

月消費者物價指數，月率料由０﹒４％升上０﹒５％；年率料由１％升上１﹒２％。

８：３０ａｍ，澳洲公布１月零售銷售，月率料由下滑０﹒５％升上０﹒４％。

１１：３０ａｍ，澳洲公布官方指標利率，料維持於１﹒５％。

明午４：１５ｐｍ，瑞士公布２月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒１％升上０﹒３％；

年率料由０﹒７％放緩至０﹒６％。



＊中國利郎派業績＊



在本港，明日，中國利郎（０１２３４）公布業績。

開股東會的公司有：綠地香港（００３３７）和鳳凰衛視（０２００８）。（ｈｏ）

