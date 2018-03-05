《小傳日記》香江三萬守唔住，侵侵貿戰未驚完！

《小傳日記》近日全球市況波動到爆，上星期五（２日）花旗國道指最多試過插近４００點

，之後尾市又夾返上，最終只跌７０點，而標普同納指就反而雙雙走高，前者升１３點、後者升

７７點，三大指數分別報２４５３８點、２６９１點同埋７２５７點。不過香江情形就差ＤＤ啦

，夜期一度失守埋三萬點關口，此情此景，似乎缸友仲係驚緊貿易戰，怕會有害全球經濟。

時值阿爺「人大」會議召開，結果魚缸今日一開波就低開５９點後，就借勢為缸友打開一道

逃生門，之後一度衝高９６點去到３０６７９點，不過之後就快速回落，而且午後愈回愈深，最

低唔見７３１點低見２９８５２點，百天線（２９９９５點）失守！魚缸最後幾乎近全日低位收

市，唔見６９７點或逾２巴仙，報２９８８６點，成交１１８４﹒７億銀減少６巴仙。

國貨腳軟２１２點或近２巴仙，報１１９９１點，人大效應似乎只係支撐住Ａ場，Ａ場全日

跳高２點，靠穩報３２５６點。



＊七十關險守中移有排驚，４３０都穿ＱＱ未肯停＊



香江魚缸咁跌法，幾乎全線藍戰士都冇運行。今年以嚟已經插咗超過一成嘅中移動

（００９４１）喺下晝一度跌至７０蚊關，創超過三年半新低，埋單收報７０﹒３銀，跌咗超過

３巴仙。街坊聯通（００７６２）畀匯證唱淡，下調目標價６亳子至１４﹒６銀，股價急插約

６巴仙收９﹒３６銀，為全日最濕滯嘅藍戰士。

ＱＱ（００７００）上個禮拜四（１日）彈起超過３巴仙後就碌返落嚟，今日跣低近３巴仙

，報４２５銀，穿４３０銀關。生發發（００３８８）同樣都喺上個禮拜四急彈後就回軟，今日

跌咗近３巴仙，報２７７﹒２銀。

呢排缸友不斷收到風話，吉利（００１７５）母企吉利集團買起平治個阿媽戴姆勒近一成股

權，希望可以獲取生產技術，但傳聞呢班德國佬冇打算分享技術，吉利最終唔見超過２巴仙，報

２４﹒２５銀。阿爺喺「兩會」度話會繼續撐新能源車發展，仲話將購置稅政策延長三年，一哥

比亞迪（０１２１１）最多踩油向前衝咗近四巴仙，埋單隨市回落，彈起１巴仙，報７１﹒４銀

。



＊九置成績靚表現算硬淨，世房逆市升街坊乏後勁＊



本地收租佬九置（０１９９７）今日中午派成績表，舊年核心盈利多咗１２巴仙，旗下地標

海港城嘅零售總額就彈起９巴仙，每股派息９５仙。不過，花旗國加息已經搞到唔少高息股份冇

運行，九置業績就算幾省鏡都要畀缸友掟貨，全日都只係跣低近２巴仙，報５２﹒０５銀。息口

一向唔低嘅本地磚頭佬一樣難逃沽壓，信置（０００８３）舊年中期賺多兩倍兼派特息，但瑞信

就出嚟潑冷水，話信置嚟緊２０１８至２０２０年派息唔會有好大增長，缸友認同之餘兼順便掟

貨散水，全日跣低逾２巴仙，報１３﹒８４銀。

相反，上個禮拜表現相當頹嘅神州磚頭今日出嚟跳彈床，世房（００８１３）有野村唱好，

話佢銷售增長強勁，估佢舊年銷售會升４８巴仙，仲話會延續到出年，「他屐」由２１蚊升至

２８蚊，全日跳起超過２巴仙，報２０﹒４銀。

神州有研究組織話，一線城市樓價會延續而家嘅跌勢，重磅一線磚頭就個別發展，碧桂園

（０２００７）、中海外（００６８８）、潤地（０１１０９）唔見約１巴仙，分別收

１３﹒７８銀、２７﹒６０銀同埋２７﹒３０銀；融創（０１９１８）就跣低近２巴仙報２８銀

。



＊深港通執位合生勁Ｈａｐｐｙ，踢走好悲傷允升受重傷＊



深港通之下嘅港股通股票名單調整今日起生效，幾位獲納入啲魚毛都非常之開心，合生創展

（００７５４）跳起逾４巴仙，報７﹒７８銀，盤中仲要突破過５０天線（７﹒８６６銀）同埋

百天線（７﹒７９８銀），勁。中金國際（０２０９９）都唔弱，最勁仲高見過１９﹒４４銀，

係２０１６年１１月以嚟新高，不過最尾就縮返好多，微微踢高半個巴仙，報１７﹒９８銀。

同樣獲納入名單嘅仲有東岳（００１８９），但雖然佢早段造好，高見過８﹒４４銀，係近

６年半高，不過之後就要倒跌超過一成，埋單報７﹒２銀。

被踢走嘅魚毛就好悲傷，華誼騰訊娛樂（００４１９）就碌低５巴仙，報０﹒３８銀，仲曾

插穿埋２５０天線（０﹒３７４銀）添呀。至於允升國際（０１３１５）就腳軟９巴仙，報

０﹒３４銀。



＊阿爺搞環保光大綠叫好，產能又要減鋼佬齊齊喊＊



人大今日開幕，預算報告就顯示，阿爺今年喺大氣、水、土壤三項嘅污染防治方面，安排咗

合共４０５億人仔，比２０１７年增加咗近兩成，投入力度係近年嚟最大。刺激光大綠色環保

（０１２５７）高見７﹒９銀破頂，埋單報７﹒８４銀，跳起逾５巴仙。

光大國際（００２５７）中午派成績，舊年就賺多２６巴仙，不過今日就有少少腳仔軟，跌

近３巴仙，報１１﹒８８銀。

阿爺仲提出，今年會再壓減鋼鐵產能３０００萬噸左右，並有繼續破除無效供給，同埋淘汰

落後產能。鋼鐵佬就有些少沽盤喇，馬鋼（００３２３）碌低近４巴仙，報３﹒８５銀，仲要失

埋百天線（３﹒８８６銀）。街坊鞍鋼（００３４７）都跌近４巴仙，報８銀。請請！



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