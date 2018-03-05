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即市新聞

05/03/2018 17:36

《小傳日記》香江三萬守唔住，侵侵貿戰未驚完！

　　《小傳日記》近日全球市況波動到爆，上星期五（２日）花旗國道指最多試過插近４００點
，之後尾市又夾返上，最終只跌７０點，而標普同納指就反而雙雙走高，前者升１３點、後者升
７７點，三大指數分別報２４５３８點、２６９１點同埋７２５７點。不過香江情形就差ＤＤ啦
，夜期一度失守埋三萬點關口，此情此景，似乎缸友仲係驚緊貿易戰，怕會有害全球經濟。
　　時值阿爺「人大」會議召開，結果魚缸今日一開波就低開５９點後，就借勢為缸友打開一道
逃生門，之後一度衝高９６點去到３０６７９點，不過之後就快速回落，而且午後愈回愈深，最
低唔見７３１點低見２９８５２點，百天線（２９９９５點）失守！魚缸最後幾乎近全日低位收
市，唔見６９７點或逾２巴仙，報２９８８６點，成交１１８４﹒７億銀減少６巴仙。
　　國貨腳軟２１２點或近２巴仙，報１１９９１點，人大效應似乎只係支撐住Ａ場，Ａ場全日
跳高２點，靠穩報３２５６點。
　
＊七十關險守中移有排驚，４３０都穿ＱＱ未肯停＊
　
　　香江魚缸咁跌法，幾乎全線藍戰士都冇運行。今年以嚟已經插咗超過一成嘅中移動
（００９４１）喺下晝一度跌至７０蚊關，創超過三年半新低，埋單收報７０﹒３銀，跌咗超過
３巴仙。街坊聯通（００７６２）畀匯證唱淡，下調目標價６亳子至１４﹒６銀，股價急插約
６巴仙收９﹒３６銀，為全日最濕滯嘅藍戰士。
　　ＱＱ（００７００）上個禮拜四（１日）彈起超過３巴仙後就碌返落嚟，今日跣低近３巴仙
，報４２５銀，穿４３０銀關。生發發（００３８８）同樣都喺上個禮拜四急彈後就回軟，今日
跌咗近３巴仙，報２７７﹒２銀。
　　呢排缸友不斷收到風話，吉利（００１７５）母企吉利集團買起平治個阿媽戴姆勒近一成股
權，希望可以獲取生產技術，但傳聞呢班德國佬冇打算分享技術，吉利最終唔見超過２巴仙，報
２４﹒２５銀。阿爺喺「兩會」度話會繼續撐新能源車發展，仲話將購置稅政策延長三年，一哥
比亞迪（０１２１１）最多踩油向前衝咗近四巴仙，埋單隨市回落，彈起１巴仙，報７１﹒４銀

　
＊九置成績靚表現算硬淨，世房逆市升街坊乏後勁＊
　
　　本地收租佬九置（０１９９７）今日中午派成績表，舊年核心盈利多咗１２巴仙，旗下地標
海港城嘅零售總額就彈起９巴仙，每股派息９５仙。不過，花旗國加息已經搞到唔少高息股份冇
運行，九置業績就算幾省鏡都要畀缸友掟貨，全日都只係跣低近２巴仙，報５２﹒０５銀。息口
一向唔低嘅本地磚頭佬一樣難逃沽壓，信置（０００８３）舊年中期賺多兩倍兼派特息，但瑞信
就出嚟潑冷水，話信置嚟緊２０１８至２０２０年派息唔會有好大增長，缸友認同之餘兼順便掟
貨散水，全日跣低逾２巴仙，報１３﹒８４銀。
　　相反，上個禮拜表現相當頹嘅神州磚頭今日出嚟跳彈床，世房（００８１３）有野村唱好，
話佢銷售增長強勁，估佢舊年銷售會升４８巴仙，仲話會延續到出年，「他屐」由２１蚊升至
２８蚊，全日跳起超過２巴仙，報２０﹒４銀。
　　神州有研究組織話，一線城市樓價會延續而家嘅跌勢，重磅一線磚頭就個別發展，碧桂園
（０２００７）、中海外（００６８８）、潤地（０１１０９）唔見約１巴仙，分別收
１３﹒７８銀、２７﹒６０銀同埋２７﹒３０銀；融創（０１９１８）就跣低近２巴仙報２８銀

　
＊深港通執位合生勁Ｈａｐｐｙ，踢走好悲傷允升受重傷＊
　
　　深港通之下嘅港股通股票名單調整今日起生效，幾位獲納入啲魚毛都非常之開心，合生創展
（００７５４）跳起逾４巴仙，報７﹒７８銀，盤中仲要突破過５０天線（７﹒８６６銀）同埋
百天線（７﹒７９８銀），勁。中金國際（０２０９９）都唔弱，最勁仲高見過１９﹒４４銀，
係２０１６年１１月以嚟新高，不過最尾就縮返好多，微微踢高半個巴仙，報１７﹒９８銀。
　　同樣獲納入名單嘅仲有東岳（００１８９），但雖然佢早段造好，高見過８﹒４４銀，係近
６年半高，不過之後就要倒跌超過一成，埋單報７﹒２銀。
　　被踢走嘅魚毛就好悲傷，華誼騰訊娛樂（００４１９）就碌低５巴仙，報０﹒３８銀，仲曾
插穿埋２５０天線（０﹒３７４銀）添呀。至於允升國際（０１３１５）就腳軟９巴仙，報
０﹒３４銀。
　
＊阿爺搞環保光大綠叫好，產能又要減鋼佬齊齊喊＊
　
　　人大今日開幕，預算報告就顯示，阿爺今年喺大氣、水、土壤三項嘅污染防治方面，安排咗
合共４０５億人仔，比２０１７年增加咗近兩成，投入力度係近年嚟最大。刺激光大綠色環保
（０１２５７）高見７﹒９銀破頂，埋單報７﹒８４銀，跳起逾５巴仙。
　　光大國際（００２５７）中午派成績，舊年就賺多２６巴仙，不過今日就有少少腳仔軟，跌
近３巴仙，報１１﹒８８銀。
　　阿爺仲提出，今年會再壓減鋼鐵產能３０００萬噸左右，並有繼續破除無效供給，同埋淘汰
落後產能。鋼鐵佬就有些少沽盤喇，馬鋼（００３２３）碌低近４巴仙，報３﹒８５銀，仲要失
埋百天線（３﹒８８６銀）。街坊鞍鋼（００３４７）都跌近４巴仙，報８銀。請請！
　
　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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