《真知灼見－溫灼培》本周外匯市場焦點

《真知灼見》本周要留意的因素眾多。議息會議方面，本周二（６日）率先有澳洲央行議息

，周三（７日）有加拿大央行，周四（８日）有歐洲央行，而周五（９日）有日本央行。各央行

均預期維持所有貨幣政策不變，但大家都關注加拿大央行將如何看５月份加息的機會率。當然，

大家也應該明白，如加拿大要與美國開貿易戰，這樣不論現時加拿大經濟怎麼強，加國央行也絕

不會５月份加息。至於本周歐洲央行議息會也是值得關注。由於德國總理默克爾已成功於過本周

日（４日）籌組政府，假如意大利大選疑歐派的五星運動黨又不能上台，這樣歐央行仍應保持龐

大量寬金額，這正是市場關注的焦點所在。最後是日本央行，其何時會撤銷保持日本１０年債息

於零的做法亦是市場希望從是次議息會中得知。



＊美國與歐盟貿易戰一觸即發＊



當然，比議息會更重要的是，市場最希望知道，美國總統特朗普政府會否一意孤行要對入口

鋼材及鋁徵重關稅，而其他國家及地區如中國、歐盟及加拿大等又會否報復而導致最終爆發貿易

戰。特朗普在過去周末在其社交網站Ｔｗｉｔｔｅｒ警告，若歐盟要對美國貨物作報復行動，美

國會對歐洲入口車徵重稅。又謂美國歡迎貿易戰，因為美國可輕易獲得勝利。



＊留意周五美國公布就業數據＊



經濟數據方面，關心澳元的投資者要留意。澳洲周三將公布第四季ＧＤＰ，周四將公布１月

貿易收支，兩數字均對澳洲經濟有著舉足輕重的影響。反觀美國經濟數字方面，重點是在周五的

２月份就業數據。市場估計，美國２月失業率或輕微回落至４％水平，而非農業職位則有望增加

１９﹒５萬。回憶１月份該數字為２０萬。

擔心貿易戰一觸即發，整個金融市場彌漫沉重氣氛。環球股市下跌，資金大舉轉返日圓避險

導致日圓匯價顯著升，商品貨幣及黃金則全線受壓。假如貿易戰最終沒發生一切回復正常，筆者

會繼續看高歐元、澳元及黃金一線。但如爆貿易戰，筆者就只能看好日圓。大家不要誤以為當爆

貿易戰黃金可充當資金避難所。因為只有當市場對貨幣不信任，黃金才能發揮其避難所角色。倘

因貿易戰導致全球經濟轉差，消費者是買不起黃金的。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

