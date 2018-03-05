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即市新聞

05/03/2018 16:10

中聯通領跌藍籌，港股尾段失守百天線，收跌６９７點報２９８８６

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國總統特朗普上周威脅對進口鋼鋁徵收關稅，中歐雙方隨即提
出強烈反響，增加市場憂慮及新興市場震盪，環球股市齊齊走軟，道指低收７０點報２４５３８
點。港匯兌美元曾跌至７﹒８３，為１９８９年年底以來新低，港股今早隨外圍低開５９點報
３０５２４點，雖然今日兩會消息曾帶動部分板塊有所炒作，但重磅股帶頭走軟下，加上尾段中
聯通（００７６２）及中移動（００９４１）跌勢擴大，港股終失守三萬關口，低見２９８５２
點，藍籌幾乎全軍覆沒，港股最終收跌６９７點，報２９８８６點，跌穿１００天線
（２９９９６點）。主板成交１１８４﹒７０億元，較前交易日少６％。
　　國指跌２１２點或１﹒７４％，報１１９９１點。滬指報３２５６，升２點或０﹒０７％。

＊中聯通中移動創新低，舜宇唯一錄得升幅藍籌股＊

　　國務院年內擬降移動網絡流量資費最少３０％，中聯通為表現最差藍籌，低見９﹒２９元創
一年新低，收跌５﹒９３％，報９﹒３６元；中移動被指不計減值業績遜預期，全日低見７０元
，創逾三年半低，最終收跌３﹒１６％報７０﹒３元，連跌六日兼七連陰，累挫６％。
　　四大行全線走軟，建行（００９３９）雖獲瑞信升目標至１０﹒２元，惟仍低見７﹒７５元
，最終收跌２﹒７５％，報７﹒７８元；農行（０１２８８）亦跌２﹒５４％，報４﹒２２元；
工行（０１３９８）軟１﹒９５％，報６﹒５４元；中行（０３９８８）跌１﹒４３％，報
４﹒１４元。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）全日瀉２﹒５２％，以全日最低位４２５元收市；港交所
（００３８８）跌３﹒０１％，報２７７﹒２元；匯控（００００５）跌１﹒６２％，報
７５﹒９５元。友邦（０１２９９）挫２﹒９％，報６２﹒５５元。平保（０２３１８）跌
２﹒５４％，報８０﹒６元。
　　恆生（０００１１）今日除淨，急跌３﹒５５％，報１８５元。中銀（０２３８８）跌
１﹒６５％，報３８﹒６５元。渣打（０２８８８）走低１﹒９３％，報８３﹒９元。
　　舜宇光學（０２３８２）獲瑞信維持目標價１５５﹒５元以及「跑贏大市」評級，高見
１３１﹒９元，雖收市前升幅收窄，但仍為唯一一隻錄得升幅的恆指成分股，收升０﹒９３％，
報１２９﹒９元。
　　
＊恆生大中型股今調動，九置純利增逾七成仍走軟＊

　　恆生綜合大中型股指數股份今日起作出調動，獲納入的合生創展（００７５４）升
４﹒２９％，報７﹒７８元；中國宏橋（０１３７８）升７﹒５４％，報９﹒２７元。被剔出的
股份普偏走軟，華騰娛樂（００４１９）跌５％，報０﹒３８元；允升國際（０１３１５）跌
９﹒３３％，報０﹒３４元；彩生活（０１７７８）跌３﹒２９％，報４﹒９９元。
　　十三屆全國人大第一次會議今天開幕，個別板塊見炒作，報告提出新能源車優惠再延長三年
，惟平治母公司戴姆勒反對與吉利（００１７５）分享技術，董事長李書福亦澄清未有向戴姆勒
提出尋求董事會議席問題，吉利今跌２﹒４１％，收報２４﹒２５元。比亞迪（０１２１１）則
逆市升０﹒７％，報７１﹒４元。
　　兩會亦提到支持打好污染防治攻堅戰，惟光大國際（００２５７）受大市拖累，跌
２﹒７８％，報１１﹒８８元；光大綠色環保（０１２５７）升５﹒３８％，報７﹒８４元。
　　部分內房獲唱好一度逆市企穩，中海外（００６８８）獲星展唯高達調升目標價至
３４﹒３２元維持「買入」評級，惟收市前受大市拖累倒跌０﹒５４％，終收報２７﹒６元；潤
地（０１１０９）亦倒跌０﹒５５％，報２７﹒３元；碧桂園（０２００７）擬分拆物業管理業
務上市，全日跌１﹒１５％，報１３﹒７８元。
　　九龍倉置業（０１９９７）今放榜，去年全年純利增７４％至１７２﹒１８億元，每股派息
０﹒９５元，九倉績後曾反彈至５３﹒７５元，惟最終倒跌１﹒７９％，收報５２﹒０５元。
（ｇｌ）

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