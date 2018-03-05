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即市新聞

05/03/2018 10:13

《每周華語－黃溢華》俄人有核能巡航導彈等科技之啟示

　　《每周華語》俄人軍事科研╱科技可與美國匹敵。前蘇俄年代，俄人花費太多，不少科研成
功也好，不成功也好，效益不大。一個主因，是未及把科研╱科技，軍轉民用，推出市場，商業
化而累積更多科研資金等。
　
　　上周普京發表國情諮文，使人意外的是他突然公開了俄人最新的「上天」、「下海」的超新
武備。其中有用核能發動的巡航導彈。普京指速度極高，仍未命名！但歐美之防導彈系統不可以
亦不可能攔截俄國最新以核能推動的巡航導彈云云。如果導彈飛行速度極高，即使有極先進的雷
達及反導彈系統，亦未及反應。事實上，歐美兩地對反導彈系統花費極大，但仍未有十足把握全
面攔截入侵的導彈。軍備科技，即使「失效」，但若轉民用，潛在價值及用途仍十分之巨大。
　
　　軍轉民用不是新生的事物，美國的ＧＰＳ衛星定位系統，可同時「軍民」並用。「免費」用
ＧＰＳ的背後，美國拿取大量「大數據」！因而美國可擁有極高商用價值的大量不同市場的數據
。俄人在很多基本科研及科技都有原創性的突破。由周期表，核能甚而「地效」飛行（ＧＥＶ）
等都極多突破。太空方面，由「一件」的「太空衣」以至今天各國都採用的「彈射」返回倉，都
是俄人的傑作。基本科研，基本數理化的研究成果亦極多也。
　
　　俄人於１９６０年代已發展了「地效」飛行器，利用航空動力的「Ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ」又
或稱為「Ｇｒｏｕｎｄ　Ｅｆｆｅｃｔ」，可產生「離地」、「離水」、「離沙」等對應的「浮
力」，形成新一代的「飛行器」。如果在水面飛行、行走，不是飛機，也不是水陸兩用飛機；可
視之為「低飛」的武備；民用亦可，此時便是新的運輸工具。
　
　　事實上，１９６０年代，前蘇聯軍方發展了不同的「地效」飛行器，可帶備導彈，又或於水
面高速行走等。前蘇俄一度停止研發，但近十年，俄人由軍方以至民間，都有再採用此一「地效
」概念，已有民用之飛行器，亦有新的軍備研究。最新的發展是可乘１００人的民用飛行器：在
水面離水飛行，不用噴射引擎而只用一般引擎，成本低又有效率。不用升降用的跑道又或水陸兩
用機也需要的「停泊」固定地點。「地效」飛行的限制細很多，有條件全方位「軍民」一起運用
、發展。
　
　　基本科研，不用及停止運用的軍備，可再推出市場及進一步研發，使應用面更廣，而科技發
展；不是「一」、「兩」次的「大手筆」投放便有效益。香江科研╱科技某些方面看，因為自身
與基本科研及已有的成果支持，只可以「引入」別人「二、三」手的成果又或人家的企業，堆砌
自身的「科技發展」基礎、藍圖；如果未及配合大的市場，這一種「科研、科技」發展，會有很
大限制，而投入必須長期持續，才有真正成果。商業應用，由版權、知識產權以至商品銷售、涉
及各類成本，企業都需要強大的持久保護，否則企業收成亦不會巨大及穩定。
　
　　ｉＰｈｏｎｅ及三星的手機業務大賺，若非有政府等的配合及強大「全球」暗地「保護」，
美日韓也不會有大型科企。中國方面的大企業也是一樣，「保護」少不了！香港「河套」及「大
灣區」科技出擊。不可只靠政府資金；長遠言，要靠市場，要靠發債及企業自身的集資能力；有
成果、也要「孕育」及「保護」。近年納指大升，基金大賺！內地科技股也大升，企業及股東好
開心。但無國家全力配合，內地科技股也「升」不了！香江靠科技、科研，要走的路極遠也！
　
　　持續投放資金，政府有承擔「好好好！」，但不代表可以快速建立科技基礎。落後太多，不
少事情接不上！香江科研╱科技全面再起動，不宜有太大的期望為佳。應用科技亦不易推動，基
本科研也需時，有銀亦有限制。《資深市場人士　黃溢華》

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