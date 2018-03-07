《地產人眼－黃漢成》派錢不如錢搵錢

《地產人眼》預算案宣讀後，坊間要求派錢的聲音還未有歇止。雖然筆者每年所繳的稅款亦

不少，但卻從不贊同派錢做法。



＊派錢不如投放資源保民生＊



首先，最多人贊成派錢的原因，是看到「兄弟」澳門每年都會派發數千元現金，但兩地的經

濟模式其實差異極大。香港以商業、旅遊、金融和地產作為發展基石，需要大量資源配合，如增

設城市設施、保養景點、舉行大型活動聯繫國際等等；而澳門則有商家投入資金，興建一個又一

個的新賭場，能持續吸引旅客，加上澳門人口只有六十餘萬，不足香港一成，所需的社會資源當

然遠少於香港，是故澳門能常年派錢，香港則應審慎考慮。

再者，香港的社會建設仍有很多未完善之處，如醫院、護老中心不足、醫護人才缺乏、交通

壓力不斷增加，還有環保行業營商困難等等，都是緊在眉睫，必須馬上解決的問題；與其一次過

的派錢，倒不如投入更多資源保障民生。



＊如何錢搵錢＊



除了如何用錢外，如何「錢搵錢」同樣是港府急須應對的問題，看看新加坡主權基金淡馬錫

，近十多年一直在國際間進行投資，至今已持有多個國家的銀行股份，甚至在２０１１年透過旗

下另一基金以１８８億元購入九龍塘又一城，到２０１４年又購入屈臣氏集團股份，投資組合多

樣化，又懂在全球地方賺錢，這才是真正的理財之道。

其實香港人怎會不懂向外投資？從商業機構到僅二十歲出頭的年輕人，幾乎全民都懂得在外

國投資、置業，偏偏只有坐擁最多的財富的香港政府一直墨守成規，現在但求財爺能認真看待預

算案的回應聲音，未來在考慮派糖方案的同時，亦真正展示理財哲學，方不負這千億盈餘。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

