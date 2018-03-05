《廣匯論勢－鄭廣復》四大央行本周或發鴿派言論

《廣匯論勢》上周四（１日）美國總統特朗普宣布將對進口鋼徵收２５％關稅，而對進口鋁

則徵收１０％關稅，以保護相關美國企業，更在Ｔｗｉｔｔｅｒｓ發表挑釁性言論－－「貿易戰

好，輕易就可取勝」。就此，歐盟委員會主席容克表示，歐盟將會以進口的美國哈利電單車、利

華是（Ｌｅｖｉ’ｓ）牛仔褲和波旁威士忌作為反擊目標。然而，特朗普在上周六（３日）再度

發出惹火言論，表示若然歐盟針對在歐洲做生意的美國企業，進一步增加已經極多的關稅及貿易

壁壘，美國就會對歐洲進口的汽車設立關稅。全球反擊美國的貿易戰一觸即發！

不過，特朗普宣布針對進口鋼及鋁大幅增加關稅，目的很可能只是為兌現競選承諾，為今年

１１月的中期選爭取選票，歷屆的美國總統多會與對美國貿易有最大順差的中國開刀，而特朗普

除針對中國之外，亦針對全球最大貿易順差國德國，在美國汽車市場佔有率最大的日本，與其雙

邊貿易額最大的加拿大發炮。



＊貿易戰慎防衍生貨幣戰＊



特朗普向鋼鋁進口開刀，可以說是為了兌現其競選承諾－－「讓美國再次強大起來」。他從

上任之初即簽署退出ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協議），其後又要重談ＮＡＦＴＡ（北美自由貿易協

議），其他如指偏低的歐元匯價明顯與德國強勁的經濟表現不符，日本及中國這兩個最大貿易順

差國自然亦遭到攻擊。其後實施的減稅措施及引渡美國企業的海外資金回流。然而，這些都不足

以重振美國製造業，故需要增加關稅以減少對外進口，或大幅削弱進口產品競爭力，從而達到保

護美國相關行業的目的，但這可能推高生產成本，故必須壓低美元匯價，提高美國產品在全球競

爭力。然而，你有張良計，我有過牆梯，外國同樣可以採取反制措施，向美國出口商品徵收報復

性關稅，甚至令貿易戰衍生出貨幣戰。



＊短期看淡歐澳加元走勢＊



本周有四家央行將會公布議息結果，明天（６日）是澳洲儲備銀行（ＲＢＡ），本周三

（７日）是加拿大央行（ＢＯＣ），周四（８日）及周五（９日）則分別是歐洲央行（ＥＣＢ）

及日本央行（ＢＯＪ）。澳洲亦對美國出口達１３億美元的鋼及６２５０萬美元的鋁，故亦難免

受到關稅措施影響，由此估計ＲＢＡ、ＢＯＣ及ＥＣＢ都會在今次議息會議聲明中，表達對美國

發動貿易戰的憂慮，短期內定必不會考慮加息，甚至計劃中的退市時間亦可能延長，當中發現，

日本並無就此向美國提出抗議，這顯然與美日的密切關係有關，故筆者看淡歐元、澳元及加元的

短期走勢，歐元兌美元仍很大可能跌穿１﹒２２０５的雙頂頸線，下試１﹒１８水平；澳元兌美

元傾向失守０﹒７７，測試０﹒７３８０水平；而美元兌加元目前則以１﹒２９重要阻力，一旦

在周線圖收高於１﹒２９００，或預示匯價展開中期升浪，以大型雙底形態計算，匯價有望升至

１﹒３７７８。



＊金價或穿１２００美元＊



金價雖然在亞洲市以裂口上升，但避險功能並不在此發揮。黃金在經濟表現強勁時的需求較

大，經濟衰退時表現欠佳，金融海嘯以來金價表現強勁，主要基於幾個因素，就是全球央行實施

超寬鬆貨幣政策（聯儲局影響最大），對紙幣構成貶值壓力；通脹低企甚至出現負利率（持有黃

金的成本偏低及令其有保值作用），美國及歐洲短期國債孳息率降至零以下的崎形水平；美國國

會自製財赤危機，令美元的國際儲備貨幣地位受到威脅，黃金成為更安全的資產，但隨著環球經

濟穩定下來，聯儲局（其他央行亦料於稍後跟隨）逐漸退市、加息，利率亦逐步重返零以上，對

黃金有利的環球逐漸消失，金價難以大幅走強，預期後市仍然傾向下穿１３００美元，並先測試

１２４５美元的江恩正方形２７０度角水平，而下穿１２００美元的可能性仍然極高。銀價跟隨

金價上升，但短期以１６﹒７０美元為主首個阻力，其後以１７美元為重要阻力，逢高拋售仍然

是主要策略。《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

