《經濟通通訊社兩會採訪組５日專訊》表列李克強政府工作報告二十大重點：



１﹒２０１８年ＧＤＰ增長預期目標為６﹒５％左右，ＣＰＩ漲幅３％左右。

２﹒今年預算赤字率為２﹒６％，較去年下降０﹒４個百分點。

３﹒今年穩健的貨幣政策保持中性，要鬆緊適度，保持Ｍ２、信貸和社會融資規模合理增長，

維護流動性合理穩定。

４﹒深化利率匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

５﹒今年全國預算收入目標增長６﹒１％，預算支出目標上升７﹒６％。

６﹒今年城戰調查失業率５﹒５％以內，為首次列為預期目標。

７﹒合理調整社會最低工資，提高個人所得稅起徵點；全年再為企業和個人減稅８０００多億

元。

８﹒今年安排地方專項債券１﹒３５萬億元，比去年增加５５００億元。

９﹒穩妥推進房地產稅立法。研究設立國家住宅政策性金融機構。支持居民自住購房需求，培

育住房租賃市場，發展共有產權住房。

１０﹒繼續推進國有企業優化重組和央企股份制改革，穩妥推進混合所有制改革。

１１﹒探索建設自由貿易港，打造改革開放新高地。

１２﹒有序開放銀行卡清算等市場，放開外資保險經紀公司經營範圍限制，放寬或取消銀行、

證券、基金管理、期貨、金融資產管理公司等外資股比限制，統一中外資銀行市場准入

標準。

１３﹒強化金融監管統籌協調，健全對影子銀行、互聯網金融、金融控股公司等監管。

１４﹒取消流量「漫遊」費，移動網絡流量資費年內至少降低３０％。

１５﹒今年要再壓減鋼鐵產能３０００萬噸，退出煤炭產能１﹒５億噸左右。

１６﹒降低電網環節收費和輸配電價格，一般工商業電價平均降低１０％。

１７﹒今年要完成鐵路投資７３２０億元、公路水運投資１﹒８萬億元左右，水利在建投資規

模達到１萬億元。

１８﹒推動集成電路、第五代移動通信、飛機發動機、新能源汽車、新材料等產業發展。

１９﹒加強新一代人工智能研發應用，在醫療、養老、教育、文化、體育等多領域推進

「互聯網＋」。

２０﹒設立國家融資擔保基金，支持優質創新企業上市融資。（ｏｒ）

