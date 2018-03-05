【兩會解讀】政府工作報告起草組負責人不回應港獨問題是否已解決

《經濟通通訊社兩會採訪組５日北京專電》對於媒體提問為何今年《政府工作報告》在港澳

部分並沒有如去年一樣提到港獨，是否因為問題已經解決，報告起草組負責人、國務院研究室主

任黃守宏沒有正面回應，反問記者：「你認為已經解決了嗎？」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明，特派記者梁凱菱北京直擊》

