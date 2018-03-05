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即市新聞

05/03/2018 12:04

【貿易硝煙】特朗普祭高關稅挑釁，中歐強烈反響添新興市場震盪

　　《經濟通通訊社記者俞瑾５日報道》繼上周四（１日）宣布將對進口鋼鐵和鋁分別課徵
２５％和１０％的高額關稅，美國總統特朗普無視美股遭大幅拋售，再發表挑釁言論稱，「貿易
戰是好事，美國能輕鬆取勝。」特朗普的言論引發中國、歐盟的強烈反彈；全國人大新聞發言人
張業遂警告，絕不坐視中國利益受到損害，歐盟亦正考慮向約３５億美元的美國進口商品徵收
２６％關稅以示報復。面對以「狂人」著稱的特朗普撩交打，全球貿易大戰硝煙正在彌漫。

＊中國出口佔比僅１％，「狂人」隨時得不償失＊

　　自總統選戰時，特朗普就處處針對中美鉅額貿易順差發難；上任後，其分別任命立場強硬的
羅斯和「鷹派」的萊特希澤執掌商務部和美國貿易代表辦公室，令中美貿易戰陰雲揮之不去。
　　特朗普祭出「高關稅」論時，正值有習近平「首席經濟顧問」之稱的中財辦主任劉鶴訪美。
消息人士指，劉鶴此行表達了中國對特朗普政府的三點訴求，包括建立一個新的經濟對話機制、
任命專人負責中國事務、提出清單說明美國具體要求。
　　惟特朗普依然高調「預告」扣響貿易戰扳機，雖是箭指中國，卻隨時得不償失。數據顯示，
美國去年進口鋼鋁總值約５００億美元，惟中國所佔比例甚低，僅相當於其全部鋼材出口量的
１％。相比之下，南韓、台灣、日本對美鋼材產品出口依存度分別高達４０％、２１﹒５％、
５％。
　　惠譽評級就指，美國並不是中國鋼鐵和鋁生產商的重要市場，因中國大部分鋼材皆運往區域
市場，特別是東南亞。該行預計２０１８年中國鋼鐵市場將保持穩定，出口總量將保持７５００
－８０００萬噸。

＊大豆或成報復箭靶，人幣１５％機率故意貶值＊

　　儘管如此，中國仍對特朗普的貿易保護主義作出強烈反彈，包括中國商務部率先警告，如美
方最終措施損害中方利益，中方將與其他受影響國家一道，採取相應措施維護自身利益的權利；
中國外交部隨即接力指，如各國都仿效美國，將損害全球貿易。全國人大新聞發言人張業遂亦最
新警告表示，絕不能坐視中國的利益受到損害。
　　中國一直強調不願意與美國貿易戰，但坊間預計，中國可採取的報復行動實則不少，包括根
據相關規則向ＷＴＯ投訴；「藉口」健康和安全標準再次限制美國牛肉進口；建議中國消費者抵
制美國車等。而作為美國大豆的最大買家，大豆亦大概率或成為中方報復的箭靶，若該選項成真
，勢影響以農業為主的州份對特朗普的支持。
　　目前，中美仍停留在口頭威脅層面，東方匯理預計，只有當美國宣布的措施將影響大部分中
國出口時，才會有貿易戰的出現。而此可能導致北京方面人為讓人民幣貶值，但這種情景僅
１５％的可能性。

＊歐盟或反徵稅報復，美保護主義政策陸續有來＊

　　根據美國商務部數據，加拿大、歐盟是排名前二的美國進口鋼材主要來源地。加拿大貿易部
長已表示，任何關稅都不可接受，歐盟委員會主席容克亦誓言「不會坐以待斃」。
　　據悉，歐盟正考慮向美國波本酒、哈利電單車、Ｌｅｖｉ’ｓ牛仔褲等美國商品徵收２５％
關稅，總值約３５億美元。特朗普隨即反擊指，如果歐盟想進一步提高對美國企業的高額關稅和
貿易壁壘，「我們將會對入口美國的歐盟汽車徵收關稅。」
　　此外，德國、英國鋼鐵行業的負責人皆嚴厲指責美國做法違反ＷＴＯ規則，澳洲貿易部則指
，美國徵收高關稅會扭曲貿易，「最終導致工作丟失」；日本汽車製造巨頭豐田亦警告，美國此
舉將傷害汽車製造商、零配件供應商和消費者群體。
　　全球反彈聲浪不絕，但最新消息指，特朗普擬晉升以強硬貿易政策立場著稱的經濟學家納瓦
羅（Ｐｅｔｅｒ　Ｎａｖａｒｒｏ）擔任總統助理。分析指，這一職位變動將給予其對總統貿易
議程的直接影響力。外界擔心，美國保護主義政策將陸續有來。
　　特朗普揮舞關稅大棒之下，貿易戰前景難料。面對全球向保護主義轉變的風險，新興市場走
勢料持續震盪，「美國優先」是魔咒還是祝福，暫難定論。

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