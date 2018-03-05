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即市新聞

05/03/2018 12:31

《融天納地－溫天納》兩會新投資環境

　　《融天納地》投資市場焦點關注兩會，從部署上，投資者存在一種財金政策或從嚴的觀感，
從此角度出發，在短線投資角度出發，內銀內房難免受到影響。目前，國策為扶貧及民生，故此
消費、教育及醫療板塊仍將會是市場焦點，當中若基本面良好，具備產業升級概念，更加值得關
注。
　
　　過往新能源及科技創新一直都是兩會的焦點，電子商貿概念的零售百貨股及環概念的保電動
車概念的汽車股，均值得多加觀察。不過，就整體市場而言，近期市場動盪，香港市場處境被動
，兩會因素並不一定會突出，始終環球因素全面影響港股市場的走勢。美國加息問題早已令到投
資者難以適從，股市急漲、暴跌、之後又反彈，再下跌。現在，投資者又開始憂慮中美隨時爆發
貿易戰，股市更加難解。
　　
　　觀察宏觀形勢，儘管政策趨勢或從嚴，宏觀政策牌面上並無重大變化，需要留意市場處正於
業績期，投資者將會集中業績為王的投資策略，不能單純靠概念，更需要重視上市公司業績以及
其增長空間。關鍵是選擇正確的板塊及有業績支撐的企業。特別是自２０１７年以來，港股漲勢
強勁，恆生指數累計漲幅達近３６％，不少投資者一直在擔心市場是否早已透支未來的升勢。
　
　　近月，不少內地基金公司相繼在內地推出港股通基金，為普羅投資者提供港股的投資選擇。
不過，投資者始終需要觀察兩大因素，就是環球影響、以及經濟基本面的變化。內地供給側改革
在近年已經產生積極成效，內地企業盈利狀況出現改善，恆生指數企業盈利增長速度水準亦同步
提升。
　
　　參考市場報告，２０１７年共有８３８億美元資金流入以香港市場為主的新興市場，結束了
２０１３年至２０１６年新興市場連續四年資金淨流出的情況。分析內地南下資金的導向，
２０１５年後港股通淨流入資金接近７０００億元人民幣，單是去年以來，淨流入亦超過
３４００億元人民幣。不過，整體南下資金其實只是佔港股市場成交佔比不到一成，未來相關比
例將進一步提升。
　
　　目前環球經濟同步復甦，而港股估值相對較低。在資金持續流入香港及利好政策不出現逆轉
的前提下，儘管港股持續短線波動，但中長期投資價值不變。市場亦從以往不成熟的投資理念開
始慢慢調整，風險管理亦同步加強，長線價值投資成為市場的新策略。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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