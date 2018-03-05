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即市新聞

05/03/2018 17:28

《匯市一周－徐惠芳》觀望歐美數據及各央行會議，美元整固

　　《匯市一周》利率期貨市場預期，美聯儲局在３月２１日的會議上，加息機會率達１００％
。市場預期美國加息機會高，美元走強，美匯指數曾高見９０﹒９３２，但美國總統特朗普
（Ｄｏｎａｌｄ　Ｔｒｕｍｐ）宣布，入口鋼鐵和鋁會大幅增加關稅，將公布有關細節，貿易戰
正式打開，美匯指數應聲下跌收報９０﹒２５３。美元指數趨勢整固，下方支持８９﹒５５、
８８﹒７０。此外，市場關注３月初，澳洲、加拿大、歐洲及日本央行議息。
　
　　本周五（９日）美國公布非農就業報告，歐元區將公布１月零售銷售數據，英國將公布１月
工業產出及商品貿易帳，日本也將公布第四季度實際ＧＤＰ修正值，澳洲將公布第四季度ＧＤＰ

　
　　本周四（８日）歐洲央行（ＥＣＢ）將公布利率會議，行長德拉吉將發表講話。日本央行公
布利率會議及政策聲明，行長黑田東彥講話。與此同時，澳洲聯儲（ＲＢＡ）將公布利率會議及
政策聲明，加拿大央行（ＢＯＣ）也將公布利率決定。此外，投資者還需重點關注美聯儲
（ＦＥＤ）將公布的經濟狀況褐皮書。
　
　　日本２月日經綜合採購經理人指數為５２﹒２，前值５２﹒８；日本２月日經服務業採購經
理人指數為５１﹒７，前值５１﹒９。美元兌日圓回軟至１０５﹒４５水平，趨勢往下，上方阻
力１０６﹒３５、１０７﹒４５。
　
　　澳洲１月營建許可年率為１２％，前值－５﹒５％，預估為－０﹒６％；月率為１７﹒１％
，前值－２０％，預估為５﹒０％。澳洲第四季度商業庫存季率為０﹒２％，前值０﹒２％；澳
洲２月ＡＮＺ招聘廣告月率為－０﹒３％，前值６﹒２％；澳洲２月ＡＮＺ招聘廣告年率為
１３﹒３％，前值１３﹒８％。澳元回軟至０﹒７７３５水平整固，上方阻力０﹒７８１５、
０﹒７９２０。
　
　　美國２月密歇根大學消費者信心指數終值為９９﹒７，仍為２００４年以來第二高，值值
９９﹒９，預估為９９﹒５。美國２月密歇根大學現況指數終值為１１４﹒９，前值
１１５﹒１，密歇根大學一年期通脹預期為２﹒７％，前值２﹒７％；密歇根大學五年期通脹預
期為２﹒５％，前值２﹒５％。美國２月密歇根大學預期指數終值為９０﹒０，前值９０﹒２。
　
　　英國２月Ｍａｒｋｉｔ建築業採購經理人指數為５１﹒４，前值５０﹒２，預估為５０﹒５
。英國１月央行抵押貸款許可為６﹒７５萬宗，預估為６﹒２０萬。英國１月央行抵押貸款變動
為３４億英鎊，預估為３６億英鎊。英國２月製造業採購經理人指數為５５﹒２，創２０１７年
６月以來的新低，預估為５５﹒０。英鎊回軟至１﹒３７７０水平，趨勢往下，上方阻力
１﹒３８６５、１﹒３９８５。
　
　　歐元區１月生產者物價指數年率為１﹒５％，前值２﹒２％，預估為１﹒６％；月率為
０﹒４％，前值０﹒２％，預估為０﹒４％。德國１月零售銷售年率為２﹒３％，前值
－１﹒９％，預估為３﹒３％；月率為－０﹒７％，前值－１﹒９％，預估為０﹒７％。歐元回
軟至１﹒２２８０水平，上方阻力１﹒２３７０、下方支持１﹒２１６０。
　
　　中國財政部公布，將２０１８年全國預算收入目標定在人民幣１８﹒３２萬億元，升
６﹒１％，財政收入從１１﹒７萬億元增加到１７﹒３萬億元，居民消費價格年均上漲１﹒９％
，維持較低水平；城鎮新增就業６６００萬人以上，２０１８年ＧＤＰ增長目標為６﹒５％左右
，居民消費價格漲幅３％左右；城鎮新增就業１１００萬人以上。中國２月財新服務業採購經理
人指數為５４﹒２，前值５４﹒７，預估為５４﹒３。中國２月財新綜合採購經理人指數為
５３﹒３，前值５３﹒７。《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

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