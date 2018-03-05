《金石為開－黃威》鮑威爾首秀偏鷹，特朗普搭救金價

《金石為開》聯儲局新任主席鮑威爾於國會發表的證詞偏鷹，於上周初推動美元指數進一步

上行，導致金價重挫，逼近１３００美元。但隨後美國總統特朗普突然聲稱將對鋼鋁徵收高額關

稅，不但打壓美元，而且推升了避險情緒，加速股市下挫。黃金短線急彈，全周累計跌幅收窄至

０﹒４８％。

鮑威爾在半年度貨幣政策證詞中表示，預計將進一步逐步加息，美國經濟展望維持強勁。雖

然他拒絕預期今年的加息次數，但強調對美國通脹和經濟前景信心增強，且表示市場波動不會阻

止加息步伐。作為一貫的中間派，鮑威爾此次透露的鷹派信號明顯強過市場預期。認為美聯儲今

年將加息四次的投資者比例正在上升，而且從Ｆｅｄ Ｗａｔｃｈ來看，市場預測３月份加息基

本已成定局。鮑威爾講話之後，美元表現頗為強勢，兩連陽後已經突破了雙底頸線水平，打開新

的上行空間。



＊貿易戰說辭支撐金價＊



黃金遭到加息預期升溫的打壓，一度逼近１３００美元關口。但特朗普突然宣稱將對鋼鐵及

鋁製品分別徵收２５％和１０％的關稅，一時間令市場方寸大亂。據稱反對貿易戰的白宮首席經

濟顧問科恩正考慮辭職，歐盟和加拿大均強勢回應，市場對貿易戰爆發的擔憂加深。美元指數隨

之回軟，幾乎回吐了周內全部升幅。同時避險情緒驟然升溫，歐洲股市加速下挫。雙重利好的作

用下，金價由低位反彈逾２０美元。

金價原本已經形成雙重頂，並一度失守頸線水平。然而特朗普的意外動作令黃金短線走勢變

得不穩定。從科恩的失勢來看，有關貿易戰的說辭會在未來更頻繁地被提及，這給了黃金好倉一

線機會。若金價能夠升至保利加通道中軌１３３１美元之上，預計ＭＡＣＤ和ＲＳＩ均會相應重

回中性狀態，高位整理的格局或得以延續；如若不然，則後市金價繼續走低的機會更大。

本周風險事件頗多。特朗普預計公布鋼鋁徵稅細節，美國勞工部發布２月非農數據。歐洲及

日本均有議息會議，尤其是歐央行有機會暗示今年結束ＱＥ、明年開始加息。另外，意大利大選

結果將出爐，出口民調顯示或將產生懸浮議會。《六福金融分析師 黃威》

