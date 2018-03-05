港股跌幅擴大至逾５００點穿３０１００，內銀及中移急跌

《經濟通通訊社５日專訊》港股走勢反覆，低開後，一度倒升近百點高見３０６７９，之後

再度倒跌，現跌幅擴大至逾５００點，新報３００７５，挫５０７點或跌１﹒６６％，主板成交

５０７﹒２４億元。國企指數報１１９９１，跌１﹒７４％或２１２點。上證綜合指數報

３２３７，跌１６點或跌０﹒５２％。

即月期指新報３００３８，跌４９６點，低水３７點。即月國指期貨報１２００１，跌

２０９點，高水１０點。

中移動（００９４１）現價跌２﹒２％報７１元，創逾兩年新低，暫成交約１０８７萬股，

涉資７﹒８２億元。

中資銀行股普遍向下，建行（００９３９）跌２﹒７５％報７﹒７８元；工行

（０１３９８）挫２﹒７％報６﹒４９元。內銀股亦隨市向下，國壽（０２６２８）跌

１﹒７４％報２２﹒５５元，平保（０２３１８）跌２％報８１﹒０５元。

騰訊（００７００）跌１﹒４２％報４２９﹒８元。匯控（００００５）跌１﹒１７％報

７６﹒３元。香港交易所（００３８８）跌１﹒８８９％，報２８０﹒４００元。

吉利（００１７５）跌３﹒８２％，報２３﹒９元。市場消息透露，德國汽車製造商戴姆勒

董事會反對與吉利汽車（００１７５）母企吉利控股集團分享技術。消息又指，聯合項目開發權

不一定包括在早前吉利入股戴姆勒的投資中。（ｅｃ）

