《日入而息》港匯轉弱，中聯通領跌藍籌，港股收跌６９７點

《今天重點》﹡港匯日內低見７﹒８３３１，創逾３４年來最弱水平

﹡工作報告：今年ＧＤＰ目標增６﹒５％左右，ＣＰＩ目標３％左右

；移動網絡流量資費年內至少降低３０％

﹡小米雷軍稱不回應上市問題，同股不同權利網企港上市



《即日市況》﹡中聯通領跌藍籌，港股尾段失守百天線，收跌６９７點報２９８８６



《深滬股市》﹡ＧＤＰ增長目標溫和，滬指收升０﹒０７％創板升１％



《美元匯價》﹡市場憂爆貿易戰，美元連跌兩日；歐元最新報１﹒２３１８╱２２，日圓最

新報１０５﹒６１╱６２



《公司業績》﹡光大國際（００２５７）多賺２６％至３５億元，息１２仙

﹡九龍倉置業全（０１９９７）年純利升７４％至１７２億元，派息０﹒９５

元；去年核心盈利增加１２％，海港城零售銷售額全年增９％

﹡中國誠通發展集團（００２１７）去年少賺６３﹒４％，不派息

﹡利福（０１２１２）年度溢利３３億元，升１０８％，息３４﹒３仙；去年

銅鑼灣崇光銷售收入升４﹒３％

﹡利福中國（０２１３６）去年少賺３％至２﹒７億元人民幣，不派息



《公司資訊》﹡中銀香港資產管理表示過去一年股市升值過快，短線出現回調反為較好；中

銀香港資產管理推出「中銀香港全天候亞太高收益基金」

﹡百奧家庭（０２１００）附屬公司自願清盤，因收入不足

﹡邱達昌稱有線電視（０１０９７）客戶止跌回升，必要時將再注資

﹡會德豐（０００２０）ＭＡＬＩＢＵ暫錄逾４０００登記，將加推單位

﹡泰山石化（０１１９２）主席張偉兵因健康理由辭任

﹡高鑫（０６８０８）今年同店銷售料轉正，派息比率維持三至四成

﹡創維數碼（００７５１）開市前停牌，暫未悉原因

﹡渣打冀藉定按谷市佔

﹡雅生活服務（０３３１９）穩價期結束，超額配售權失效

﹡匯盈（００８２１）執董兼主席鍾志成辭任，符耀文接任

﹡遠東發展（００３５）收購歐洲酒店及博彩企業，涉４２００萬美元

﹡興勝創建（００８９６）斥約５億元購入上環整棟住宅大廈

﹡豐展控股（０１８２６）完成配股，公眾持股量恢復至不少於２５％

﹡寶聯（０８２０１）要約結束，共接獲７３萬股有效接納

﹡利福國際（０１２１２）不派特息因保留資金物色機會拓九龍西及新界；今

年初同店銷售增長維持強勁，續看好香港零售市道

﹡香港寬頻（０１３１０）再推新４Ｇ計劃月費低至７８元，吸轉台客

﹡當代置業（０１１０７）首兩月合約銷售額升近７０％至３２﹒７億元人幣

﹡信利國際（００７３２）上月綜合營業淨額按年跌２５％至１０﹒１億元

﹡大洋集團（０１９９１）終止出售東莞太洋橡塑製品股權

﹡九置（０１９９７）時代廣場空置率較高令收入微跌，改變商戶組合以吸引

人流；無興趣售中環物業，預料中環寫字樓租金升５至１０％；派息比率維

持至核心盈利６５％，新中環酒店每年有折舊壓力

﹡１００毛母企毛記葵涌通過上市聆訊，料月內招股

﹡南海石油（０００７６）以６０萬美元出售印尼油田服務的附屬公司



《國企紅籌》﹡李東生重任ＴＣＬ多媒體（０１０７０）董事長，薄連明辭任

﹡昆機（００３００）掛牌售五軸聯動鏜銑床，涉４０００萬元人民幣

﹡李汝革接替周俊卿出任華潤電力（００８３６）董事會主席

﹡中外運（００５９８）斥２５１２萬美元購基金部分權益拓Ｂ２Ｃ物流

﹡光國（００２５７）未來五年研發開支每年１０億，籌建項目數目持平



《神州民企》﹡花樣年（０１７７７）上月銷售額同比升９５％

﹡富力地產（０２７７７）２月合約銷售收入按年升４２％

﹡辰興發展（０２２８６）就收購一幅海南工業地向北京法院提仲裁申請

﹡奧園（０３８８３）２月合同銷售額按年升９３％

﹡愛德新能源（０２６２３）成立合資進行太陽能發電

﹡恆大（０３３３３）２月銷售額逾４８１億元人民幣，按年升５４％

﹡西王特鋼（０１２６６）澄清無向美國出口鋼材，故財務狀況不受影響

﹡綠城中國（０３９００）首兩月權益銷售額同比升７﹒３％



《中國要聞》﹡２月財新中國服務業ＰＭＩ小幅回落至５４﹒２

﹡「小米」全國首單新經濟企業供應鏈金融ＡＢＳ獲批

﹡上交所表示股票質押新規公布後未出現異常情況；積極支持一批新一代

ＢＡＴ企業成長；上交所發布上市公司創投基金股東減持股份實施細則

﹡胡潤公布去年全球房價指數，中國七城位列十大

﹡百度李彥宏、網易丁磊及搜狗王小川：有意願登陸Ａ股

﹡京東上季蝕逾９億元超預期，銷售額１１０２億勝預期

﹡人行暫停公開市場操作，淨回籠１０００億元；移動支付業務額增２９％，

網上支付跌０﹒５％

﹡特朗普祭高關稅挑釁，中歐強烈反響添新興市場震盪

﹡上海上周一手樓成交環比增近兩倍，均價反彈

﹡上海華信信用等級降至ＡＡ＋，華信國際稱無影響



《寶島快訊》﹡台股收市倒跌０﹒５％，報１０６４２﹒９點



《其他消息》﹡陳茂波重申不會派錢，會請關愛基金補漏拾遺；陳茂波料今年賣地收入可觀

，公開投地標價助市場透明度；關注全球貿易戰，中國６﹒５％增長目標為

本港帶來支持

﹡葉劉淑儀涂謹申均指以關愛基金補拾遺漏有違扶貧原意

﹡立法會將於本月１７日舉行公聽會

﹡梁國雄涉於立會搶文件案，法官裁定控罪不適用於議員

﹡葉劉淑儀稱委員會發言須限時，曾發言者應縮短發言時間

﹡旺角騷亂案外籍高級警司作供：低估了群眾的暴力程度

﹡日經表示未來數月營商活動增，更多跡象反映內地需求強

﹡香港２月ＰＭＩ升至４年新高

﹡預算案中性，一手旺場十大屋苑周末成交按周跌逾一成

﹡深股通賣盤超買盤流出５５００萬；滬股通賣盤超買盤流出逾１２億

﹡港股通調入閱文易鑫太古Ｂ等３０股，剔出渣打等１５股；禹洲地產、新城

控股及東英金融等獲納入港股通股票名單，今起交易

﹡Ｖ ｃｉｔｙ丁財兩旺。首季營業額６億元

﹡八達通表示續擴展二維碼業務，下月或推ＮＦＣ手機支付的士費功能

﹡證監會公開批評野村國際（香港）及李婉儀違反收購守則



《兩會直擊》﹡全國人大會議日程公布，３月１９日決定人行行長人選

﹡政府工作報告指今年要完成鐵路投資７３２０億元；放寬或取消銀行、證券

等外資股比限制；今年二氧化硫、氮氧化物排放量持平降３％；堅持房子不

是用來炒的定位，建立長效機制

﹡范徐麗泰稱工作報告沒提「港獨」不代表香港沒港獨

﹡修憲草案說明：增設國家監察委員會為最高監察機關

﹡國資委表示今年將擴大國有資本投資運營公司試點

﹡發改委表示今年社會消費品零售總額增長１０％左右

﹡預算報告指今年社保基金收入料增９７％，支出增１倍；將增值稅稅率由四

檔減至三檔

﹡財政部報告表示國防預算增８﹒１％，達１﹒１萬億元

﹡人行上海分行行長表示關注實業控股的金控公司風險

﹡小米雷軍稱不回應上市問題，同股不同權利網企港上市

﹡工信部苗圩稱續推動家庭、企業寬帶及專項資費下降

﹡中央財政今年安排污染防治資金４０５億元，增１９％

﹡中石油研參與沙特阿美ＩＰＯ，與英國石油等拓頁岩氣

﹡交通部部長表示目前京雄城際鐵路已開工建設

﹡吉利李書福稱未向戴姆勒尋求董事會席位

﹡李克強政府工作報告二十大重點；李克強稱今年首次將城鎮調查失業率作為

預期目標；準確貫徹「一國兩制」堅信港澳同發展共繁榮

﹡浦東區長表示張江科學城首輪７３個項目今年都將開工

﹡滬國資委林益彬稱上海國企改革一直有序推進

﹡滬銀監局長表示響應上海四大品牌建設、支持實體經濟

﹡交行表示政府將淡化ＧＤＰ目標追求，關注結構性變化

﹡政府工作報告起草組負責人不回應港獨問題是否已解決；ＧＤＰ目標體現經

濟高質發展

﹡發改委表示ＧＤＰ增６﹒５％目標體現注重發展質量導向；社融規模存量及

Ｍ２預期增速與去年實際持平；首設城鎮調查失業率目標，準確反映就業

﹡經濟增速未提「爭取最好結果」，財政貨幣擴張降溫

﹡京東劉強東稱只要制度允許，非常願意回Ａ股

﹡廣東省馬興瑞稱要大力發展天然氣發電，推進風電建設

﹡深交所表示要對「獨角獸」企業上市開設綠色通道

﹡專家表示赤字率目標降為政策騰空間，今年支出壓力仍大

﹡上海銀監局表示關注交叉金融風險，嚴查信貸資金入樓市

﹡中證監姜洋稱會出台措施支持新經濟企業上市

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