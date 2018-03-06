《日出而作》道指反彈３３６點油價升２％，內地電訊網絡提速降費



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４８７４．７６ 升 ３３６．７０點╱１．３７％

標普５００ ２７２０．９４ 升 ２９．６９點╱１．１０％

納斯達克 ７３３０．７０ 升 ７２．８４點╱１．００％

倫敦富時１００ ７１１５．９８ 升 ４６．０８點╱０．６５％

法蘭克福ＤＡＸ １２０９０．８７ 升 １７７．１６點╱１．４９％

巴黎ＣＡＣ４０ ５１６７．２３ 升 ３０．６５點╱０．６０％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．２０，歐元兌美元１．２３３８



《最新資訊》﹡傳兩中資公司欲競購通用電氣旗下照明業務

﹡美國２月ＩＳＭ非製造業指數降至５９﹒５，仍勝預期

﹡特朗普以豁免關稅利誘，要求加墨兩國質易談判中讓步

﹡土地專組會議探討，內河碼頭建屋可行性

﹡大埔元朗兩盤２月申預售，涉１１４４伙

﹡宏安旺角商廈放售，估值１０億

﹡新世界１１６４萬，購大角咀舊樓３伙

﹡觀塘安達臣道首置盤地，估值１５４億

﹡功能組別補選謝偉銓憂選情

﹡促圓母願，羅啟瑞允只收應份得益

﹡全球貿易戰憂慮減退美股反彈，美債收益率上揚

﹡德國成功組聯合政府抵銷意大利大選影響，歐元靠穩

﹡大豐港（０８３１０）料年度虧轉盈，貿易業務溢利增加

﹡南韓特使團訪北韓，獲金正恩接見

﹡意大利政局陷入混戰，兩個反建制政黨爭奪執政權

﹡同方友友（０１８６８）料去年度淨利大增，出售三間附屬公司錄收入

﹡大唐環境（０１２７２）料去年少賺１５％至１７％

﹡中星（０００５５）預料去年度少賺約四至六成，因投資虧損



《國企紅籌》﹡遠洋集團（０３３７７）二月銷售額４５億人幣升１９％

﹡瑞信唱好中石化（００３８６）、中海油（００８８３），野村續望瑞聲

（０２０１８）１６５元

﹡港股失守３萬點，北水回落買港交所（００３８８）沽工行農行

（０１２８８）建行（００９３９）

﹡中電信（００７２８）、中聯通（００７６２）、中移動（００９４１）公

布將貫徹落實中央網絡提速降費政策

﹡首長四方（００７３０）料年度虧損



《神州民企》﹡中國織材料（０３７７８）去年度純利顯著增，換股債公平值收益

﹡融創（０１９１８）料去年股東應佔溢利大增逾２﹒４倍

﹡大慶乳業（０１００７）料去年虧損淨額大幅減少



《中國要聞》﹡上海代表朱建弟建議嚴審ＩＰＯ、完善退出制度

﹡中保監副主席表示稅延型養老保險試點方案近期推出

﹡中原地產盧文曦表示今年樓市調控延續，逐步降溫大趨勢

﹡易居丁祖昱表示房地產稅作出清晰意見，京滬或先行試點

﹡錢啟敏表示新能源車迎中長期布局機會，滬指難向上突破

﹡上海上周二手房報價指數４５﹒７３％，環比下降４％

