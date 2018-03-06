《套期保值》油價昨天（５日）上升２％，紐約期油升１﹒３２美元，收６２﹒５７美元；
布蘭特期油升１﹒１７美元，收６５﹒５４美元。油價早段走勢平穩，之後市場對爆發貿易戰憂
累降溫，油價跟隨美股反彈。國際能源署指未來五年美國頁岩油產量持續攀升，將會搶佔油組的
市場份額，料２０３０年，中國人原油入口將增至每日１０００萬桶。
筆者料紐約期油短線因股市震盪仍反覆，有機會在６０－６２美元區間整理；但中線看好，
６月前可望挑戰７５美元。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
06/03/2018 10:35
《套期保值－蕭猷華》油價隨股市反彈
《套期保值》油價昨天（５日）上升２％，紐約期油升１﹒３２美元，收６２﹒５７美元；
布蘭特期油升１﹒１７美元，收６５﹒５４美元。油價早段走勢平穩，之後市場對爆發貿易戰憂
累降溫，油價跟隨美股反彈。國際能源署指未來五年美國頁岩油產量持續攀升，將會搶佔油組的
市場份額，料２０３０年，中國人原油入口將增至每日１０００萬桶。
筆者料紐約期油短線因股市震盪仍反覆，有機會在６０－６２美元區間整理；但中線看好，
６月前可望挑戰７５美元。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
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