【嚟緊炒Ｄ乜－紫金】「北水」愛股受惠銅市金價佳，買定博炒業績

《經濟通通訊社記者李嘉順６日報道》內地適逢改革開放４０周年，全國人大及政協會議召

開，資源股在「兩會」召開前成為炒作對象，受惠商品價格上升。紫金（０２８９９）近兩年業

績亮麗，加上估值吸引，自去年底起，該股受南下「北水」青睞。紫金作為首家境外上市的國內

黃金生產企業，去年度全年業績將在本月下旬公布，究竟能否再度借勢博炒上？



＊今日擴大礦產銅，降低礦產金產量＊



紫金是國內黃金及礦產資源生產及銷售商之一，是首家境外上市的國內黃金生產企業，主要

從事黃金、銅、鋅及其他金屬的勘探、開採、冶煉加工及相關產品銷售業務，其中以金、銅、鋅

礦產開發為主，截至去年６月底止半年數據，黃金及銅之生產、冶煉加工及貿易，佔總銷售額近

五成及二成半。

該公司的投資項目主要分布在中國１６個省份，以及境外９個國家，其中境外的則包括塔吉

克斯坦、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯、南非、剛果（金）、澳洲、巴布亞新幾內亞及秘魯等。在生產

經營計劃方面，公司於上月７日公布２０１８年度生產經營計劃中提及，礦產金將調低至３７噸

，較去年４１噸少約１０％；礦產銅則調高至２４﹒４萬噸多２２％。



＊全年料多賺９５％，花旗指合預期＊



紫金將於３月２１日公布截至去年底止全年度業績，該公司１月下旬發盈喜，預期去年全年

度淨利潤將增加８５％至９５％，報１５﹒７億元人幣至１７﹒５億元人幣，原因是礦產銅、礦

產鋅、鐵精礦產量及銷售價格同比大幅上升等因素。

花旗集團此前有報告指，紫金發出的盈喜，意味着去年第四季純利大增逾３倍至１２億人幣

至１４億人幣，主要由於礦產量大增、金屬價上升、資產減值較低，以及獲得較大額度的股票投

資公平值收益，即有關Ｉｖａｎｈｏｅ股份所致。因此，該行預料其去年盈利符合預期。



＊避險需求金價升，供應短缺銅價漲＊



紫金的盈利與金價與銅價掛勾，料其盈利隨金價、銅價走高。根據早前華泰金融報告指出，

當金價升５％，公司盈利將增加約１７％；當銅價漲增５％時，其盈利則增約１０％。金價方面

，由於美聯儲局新任主席鮑威爾此前出聽證會後，美匯保持在六星期高位，拖累金價跌至今年以

來之低位，曾觸及１３０４﹒６１美元。近日，美國決定將在本周起向進口鋼鐵和鋁徵收關稅，

稅率分別為２５％及１０％。市場憂慮爆發貿易戰，避險情緒升溫，料刺激金價向上。

銅價方面，銅市供應短缺，以及中國廢銅進口低於預期之下，銅價有望向上。據世界金屬統

計局顯示，去年全球銅市供應短缺擴大至２１﹒３萬噸，前年則錄短缺１０﹒２萬噸。花旗分析

師預料，由於中國廢銅進口配額少於預期，預料銅價三個月後將達到每公噸７５００美元。

由去年６月底至昨日（５日）止，倫敦三個月期銅漲１６﹒４％至每公噸６９１０美元；現

貨金漲６﹒３％至１３２０﹒１美元；紫金股價則大幅上升４１％至３﹒５４元。

業績前景良好，加上受惠資源價格上升，紫金成為南下「北水」持續追捧之對象。由去年

１２月底計，南下「北水」持股佔紫金Ｈ股約２２﹒２％，較其他礦業股為高，例如洛鉬

（０３９９３）、招金（０１８１８）只分別佔１６﹒９％及２﹒３％；而截至昨日，南下北水

則持有紫金Ｈ股高達２９﹒３％，洛鉬、招金則分別佔１６﹒３％及３﹒４％。因此，若大市回

穩，紫金勢可再受「北水」熱捧。



＊留意內地環保議題，稅項緩急快慢＊



今年適逢改革開放４０周年，全國「兩會」先後在３月３日及５日開幕，當中，５年規劃的

發展藍圖將成為焦點，重要議題包括京津冀協同發展、長江經濟帶等，當中環保政策對於紫金等

資源企業影響甚大，當中有兩點要留意。其一，內地大部分冶煉銅的所在地，不在京津冀協同發

展下的「２＋２６城市」大氣污染治理任務區域之內，且看會否擴大至其他省份或地區。其二，

環保稅等產業長效機制緩急快慢，將會影響礦場生產計劃。



＊估值仍吸引，本月２３日公布業績＊



若然美國能貫徹實行對鋁和鐵徵收關稅，或公布更多有關細節，勢將為金價添加避險需求；

環球銅市供應短缺，為銅價上揚積存不少壓力。以黃金及銅礦項目為主的紫金，或可受惠外圍因

素。

估值方面，紫金較主要同業招金低，預測市盈率只有１７倍，比招金近２１倍為低。該股將

於本月２３日公布去年業績，看好紫金的投資者，可在績前入市博炒上，技術上３﹒５元見支持

，可以此位吸納，初步目標４元。



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表列內地２０１７年黃金、精煉銅生產量及消費量狀況



第四季 第三季 第二季 第一季

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黃金：

生產量 １１３﹒１噸 １０６﹒６噸 １０５﹒４噸 １０１﹒２噸

（按季變化） ＋６﹒１％ ＋１﹒１％ ＋４﹒１％ －４﹒２％



消費量 ２７３﹒２噸 ２７０﹒７噸 ２４１﹒１噸 ３０４﹒１噸

（按季變化） ＋０﹒９％ ＋１２﹒３％ －２０﹒７％ ＋１９﹒４％



精煉銅：

生產量 ２４３﹒２萬噸 ２２５﹒６萬噸 ２２１﹒９萬噸 ７６﹒４萬噸

（按季變化） ＋７﹒８％ ＋１﹒７％ ＋１﹒９倍 －６５﹒５％



消費量 ３２０﹒９萬噸 ３０１﹒０萬噸 ２８９﹒３萬噸 １４６﹒３萬噸

（按季變化） ＋６﹒６％ ＋４﹒０％ ＋９７﹒８％ －５０﹒９％

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表列紫金（０２８９９）近年業績表現



２０１７年 ２０１６年 ２０１５年 ２０１４年

中期 全年 全年 全年

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營業額 ３７５﹒２億 ７８８﹒５億 ７４３﹒０億 ５８７﹒６億

（按年變化） －３﹒５％ ＋６﹒１％ ＋２６﹒５％ ＋１８﹒１％



股東應佔溢利 １５﹒１億 １８﹒４億 １６﹒６億 ２３﹒５億

（按年變化） ＋１﹒８倍 ＋１１﹒１％ －２９﹒４％ ＋１０﹒３％



每股盈利 ６﹒９分 ９﹒０分 ８﹒０分 １１﹒０分

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幣值：人民幣

