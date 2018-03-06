【電訊三雄】提速降價５Ｇ資本開支，植耀輝：中資電訊股前景黯淡

《經濟通通訊社記者謝紹銘６日報道》國務院總理李克強昨日（５日）於全日人大開幕向大

會作政府工作報告時表示，要加大網絡提速降費力度，並指示流動數據費用於年內需下降至少三

成，以及取消流量「漫遊」費，新政策勢必拖累三大中資電訊商盈利表現，中電信

（００７２８）、中聯通（００７６２）及中移動（００９４１）昨日因此分別急挫２％、

５﹒９％及３﹒２％，今日稍見反彈約１％至２％。

該三大電訊股今日雖跟隨大市回升，但耀才證券研究部總監植耀輝對《經濟通通訊社》表示

，提速降價已是大勢所趨，該項新政策對三家公司業績表現無疑是一項負面影響，加上未來數年

三者更會持續加大５Ｇ資本開支，縱使中電信及中聯通的４Ｇ客戶數量不斷上升，而兩者在國內

４Ｇ市場市佔率仍有不俗的上升空間，但未能推動平均每月每戶收入（ＡＰＲＵ）明顯增加，相

信亦難以抵銷５Ｇ資本開支急增所帶來的影響。他認為，今日三者股價只是借勢炒上，在預期業

績持續受壓下，不認為中資電訊股會繼續出現反彈，持貨投資者的宜食胡離場，未有持貨的亦不

宜沾手。

三大中資電訊股中，中聯通具有混改概念，並獲騰訊（００７００）、阿里巴巴及百度等科

網巨企注資，但植耀輝認為，引入民企後或有助聯通中長線發展，但成效仍有待觀察，而短線則

難言會有重大利好。

此外，中移動今年以來累挫超過一成，表現大大落後於其他重磅股，植耀輝則表示，中移動

已是國內電訊龍頭，客戶數量難有大幅上升的空間，預期業績只能保持在低單位數增長，反彈動

力不會太強，預期未股價走勢會以窄幅上落為主。不過，植氏又指，由於三大電訊商均會加大資

本開支，預料通訊設備股如中興通訊（００７６３）等會最為受惠，建議投資者可吼實該板塊表

現。

