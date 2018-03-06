《盤後部署》外圍不穩定因素多，港股短期內反覆廿天線見阻力

《經濟通通訊社６日專訊》美國貿易戰憂慮稍有降溫跡象，華爾街股市隔晚（５日）見反彈

，三大指數均回升，道指升３３６點或１﹒３７％，報２４８７４點。港股ＡＤＲ比例指數跟隨

上升５４２點報３０４２９點。港股今早高開４９４點，報３０３８０點。重磅股普遍見反彈，

騰訊（００７００）最多曾升逾４％，而石油股及內需股跑出，港股曾高見３０６２０點。港股

最終收升６２４點或２﹒０９％，報３０５１０點，主板成交１１６４﹒４５億。

國指升３１９點或２﹒６７％，報１２３１１點。滬指報３２８９點，升３２點或１％。



＊美股未回穩港股短期內續波動＊



港股近日走勢反覆，昨日失守百天線，不少投資者擔心會進一度下試，甚至回到月內低位（

２９１２９點）水平，但受美股反彈帶動，港股今日更升逾６００點，收復百天線（約

３００１６點）。

雖然如此，並不代表港股已經回穩，反而仍然有相當多的暗湧，最主要的是美國實施關稅的

走向，目前仍未能夠肯定美國確實有意實行，還是偏向作為談判籌碼，加上美匯指數持續波動，

相信美股在短期內保持波動走勢，而港股亦會跟隨此走勢。

預計港股在短期內會保持反覆，並料於廿天線（３０７１１點）見阻力。



＊內房相對乏力料年內波幅上落＊



雖然港股今日見強勁反彈，但當中的內房股表現明顯跑輸，個別股份如中海外

（００６８８）及萬科（０２２０２）的升幅亦明顯較低，即使內房企業陸續公布上月營業數據

，但仍未能為相關股份帶來明顯的優勢。

昨日發盈喜及公布２月份銷售數據的融創（０１９１８），預計集團在去年多賺逾２﹒４倍

。由於有消息提振，今日股價回升逾５％報２９﹒５５元，現價與十天線及廿天線（分別約

２９﹒８１元及２９﹒９５元）之差距收窄，關鍵在於明天能否成功向上突破，仍要看大市明日

的走勢。

在中央持續有政策限制內房發展，相信內房要回到去年的光境有相當的難度，預計在年內仍

會保持波幅上落，未必適合長線持有。（ａｌ）

