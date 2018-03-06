《地區經濟》澳洲央行一如預期維持利率於１﹒５％不變

《經濟通通訊社６日專訊》澳洲央行維持利率於１﹒５％不變，符合市場預期，認為維持政

策穩定符合經濟增長及通脹目標。

央行指，低利率持續支持澳洲經濟，非礦業投資前景改善，公共基金投資支撐經濟，估計通

脹預計將在低位維持一段時間，以反映低薪酬增速及激烈的零售競爭，相信隨著經濟逐漸走強，

預計通脹將逐漸抬升。（ｍｎ）

