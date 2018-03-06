《台股攻略－馮偉明》台股開高走高，升１４１點

《台股攻略》台股今天開高走高，收市升１４１﹒４４點，報１０７８４﹒３４點，漲幅為

１﹒３３％，成交金額為新台幣１１０７﹒８億元。

受美股反彈刺激，台股維持高位震盪，蘋概股、比特幣概念股表現亮眼，尾盤收復月線。台

積電開高，收復新台幣２５０元整數大關，也帶動晶豪科、世芯－ＫＹ等亮燈漲停，訊芯－ＫＹ

、台勝科、智原、日月光、致新、威盛、矽格、茂矽、旺宏、華邦電、聯發科等也漲超過２％。

鴻海也越過５日線及１０日線，並帶動樺漢、正達、廣宇、乙盛－ＫＹ、臻鼎－ＫＹ、榮創、京

鼎、鴻準等鴻家軍反彈。雖然股王大立光疲弱，不過二線光學股則提前反彈，包括新鉅科、佳能

、亞光、華晶科、今國光、光燿科等均收紅。顯卡及被動族群續強，被動元件夾著漲價議題，禾

伸堂漲停板，光頡及國巨等紛紛收紅。板卡族群映泰、青雲皆收漲停板。鋼鐵族群則因為美國貿

易戰略有緩和跡象，龍頭廠中鋼回穩，豐達科、世紀鋼、千興、佳大、中鴻、燁興等也收紅。金

融股亦在開發金、新光金等領軍下反彈。

台股技術面年線、季線持穩攀升，顯示中多格局仍穩步進行，如果２月營收表現亮眼，個股

能夠續強，加上美股不出現劇烈震盪，預料指數還是有機會朝１１０００點整數關卡邁進。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

