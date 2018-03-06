《談國論企－黎偉成》經濟創新穩挺就業惠民生

《談國論企》中國國務院總理李克強於２０１８年３月５日發表的《２０１８年政府工作報

告》，對國內生產總值ＧＤＰ於新的一年預期增長，維持於２０１７年所預計的６﹒５％目標，

認為此一增速可以「實現比較充分的就業」，強調「今年要繼續創新和完善宏調控力度」，和積

極的財政政策取向不變更要「聚力增效」，是為穩中之求進也。



＊要全面反映就業狀況更好體現共享發展要求＊



李克強在第１３屆全國人大代表大會第一次會議開幕發表的《政府工作報告》，總結過去五

年特別是２０１７年的經濟金融發展和取得的成果，最惹人注目的當然是２０１８年經濟社會發

展總體要求及政策取向，重點有：（一）對國內生產總值於２０１８年長的預期目標，即使仍然

維持於２０１７年的６﹒５％左右，但李克強十分明確地指出多個相配合的政策性要點，特別是

（Ｉ）此一速「可以實現比較充分的就業」，而這是「從經濟基本面和就業吸納能力看」，加上

「居民收入增長和經水齊增長基本同步」，便可以充分表明中國政府的經濟政策和相關工作，就

是要保證就業和居民收入穩定向好。

同樣重要的，是《政府工作報告》更（ＩＩ）首次提及「城鎮調查失業率」，並把目標定位

為５﹒５％之內，略高於過去一直制定的「城鎮登記失業率」的４﹒５％大約或不足１個百分點

。二者的最大區別，在於失業率最新納入《報告》的為「調查」，不同於「登記」，理由為「城

鎮調查失業率涵農民工等城鎮常住人口」，而「今年首次把這一指標作為預期目標，以更全面反

映就業狀況，更好體現共享發展要求」，可見「共享發展」，為相當重要的國策。有了更廣泛、

更全面和主動式的調查，非被動式的登記，政府就有更詳細、深入和全面地掌握到就業市況，可

以制訂出更有用、有效的經濟政策。



＊繼續進行宏觀調控更要創新和完善＊



至於《政府工作報告》在論及（二）宏觀調控時，提出的（甲）「今年要繼續創新和完善宏

觀調控力度」，最重要者為中國繼續進行宏觀調控，在「完善」的同時，更要有「創新」，且把

創新放之於完善，可見創新的高度重要性，此因原有的宏觀調控政和及相關措施，也許未必切合

新的環境和要求，需要與時俱進地按環境作出實實際際和有效的創新，對經濟社會今後發展和提

升的推動力量。

由是《政府工作報告》力表保持宏觀政策連續性和穩定性的同時，最新的要求為（乙）「要

加強財政、貨幣、產業、區域的政策協調配合」，即財政、貨幣政策，要與產業、區域政策相協

調、配合，對勁。此使（１）積極財政政策取向不變，最新為「要聚力增效」，（２）穩健的貨

幣政策保持中性，要「鬆緊適度」。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

