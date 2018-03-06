《經濟通通訊社６日專訊》恆指昨日挫近７００點，現報３０４８１點，彈點５９４點，主
板成交６０﹒３１億元。外圍方面阿里巴巴股價造好，升１﹒０２％報１８１﹒６美元，港股方
面騰訊控股（００７００）被夾上，成為大市動力，現價上升２﹒５９％，報４３６元；成交約
１９１萬股，涉資８﹒３１億元。（ｆｆ）
06/03/2018 09:32
《異動股》港股彈近６００點，騰訊（００７００）夾上升３％
《經濟通通訊社６日專訊》恆指昨日挫近７００點，現報３０４８１點，彈點５９４點，主
板成交６０﹒３１億元。外圍方面阿里巴巴股價造好，升１﹒０２％報１８１﹒６美元，港股方
面騰訊控股（００７００）被夾上，成為大市動力，現價上升２﹒５９％，報４３６元；成交約
１９１萬股，涉資８﹒３１億元。（ｆｆ）
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